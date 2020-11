Prerow: Corona-Fall an der Freien Schule

Prerow

Und jetzt auch noch das: Die Freie Schule in Prerow ist vom Corona-Virus betroffen. Wie die Schulleitung am Freitag mitteilte, ist das Virus bei einer Lehrkraft nachgewiesen worden. „Die Schulleitung hat hierüber umgehend das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen informiert und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet“, so Schulleiter Christian Kast in einer Mitteilung.

Für jeden Erstkontakt der betroffenen Lehrkraft sei eine vierzehntägige Quarantäne angeordnet worden. Insgesamt seien 19 Lehrer und Mitglieder der Schulleitung von den Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Außerdem hat der Landkreis für Schüler aus insgesamt acht Klassen eine Quarantäne angeordnet, da diese Schüler ebenfalls als Erstkontakte zum betroffenen Lehrer gelten.

Online-Unterricht und Notbetreuung

Aufgrund der hohen Anzahl an Lehrkräften, für die Quarantäne angeordnet wurde, kann der normale Schulbetrieb an der Freien Schule auf dem Darß offenbar nicht aufrechterhalten werden. Die Schule bleibt für den Zeitraum der Quarantäne geschlossen. Am 14. Dezember soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden.

Bis dahin erfolge der Unterricht digital über eine Online-Lernplattform. Auch Lehrer, die sich in Quarantäne, würden weiter über diese Plattform unterrichten. Am Wochenende werde alles dafür Notwendige organisiert, heißt es. Ab Montag, 30. November, werde es zudem in der Schule in Prerow eine „Notbetreuung mit Präsenzunterricht im weitesten Sinne“ geben.

Zweite betroffene Schule in der Region

Die Freie Schule in Prerow ist die zweite Schule, in der Region Ribnitz-Damgarten, die vom Corona-Virus betroffen ist. Anfang November war eine Lehrerin der Nobert-Grundschule in Barth positiv getestet worden. Mittlerweile gilt die Schule wieder als corona-frei.

Größere Ausbrüche in der Region hatte es Anfang November außerdem an einer Reha-Klinik in Prerow sowie in einem Pflegeheim in Bad Sülze gegeben. Auch ein Hort in Barth musste zeitweise wegen eines nachgewiesenen Corona-Falls geschlossen werden.

Immer wieder sorgt die Freie Schule Prerow für Schlagzeilen, nicht zuletzt seit der Abi-Rede des ehemaligen Schüler Fiete Korn. Der neue Schulleiter war zudem in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Lehrer verwickelt.

Von Robert Niemeyer