Prerow: Darum ist das Haus aus Stahl einzigartig

Prerow

Eine neue Herausforderung in Sachen Bauen hat Michael Mayer gesucht und gefunden. Einen alten Fischerkaten in Prerow wollte der 54-Jährige zu einem Café umbauen und einen modernen Anbau an das alte Gebäude setzen. Architekt und Statiker winkten ab, das alte Haus sei nicht erhaltenswert. An der Stelle steht nun ein Haus aus Stahl.

Die eigentliche Herausforderung für den gebürtigen Prerower war der Umgang mit dem Baustahl. Für den Inhaber eines Schlossereibetriebs in dem Ostseebad gehört der Umgang mit Metall zwar zum Alltag, doch ein ganzes Haus damit zu verkleiden, war für den Bauherren neu. „Wir haben während der Planung mit Flächen gespielt, das Haus sollte minimalistisch erscheinen.“

Keine Verschraubung zu sehen

Von außen ist keine Verschraubung zu sehen. Das Dach wurde geklebt, die Fassadenteile in eine Unterkonstruktion eingehängt. Quelle: Timo Richter

Der Aufbau des neuen Gebäudes in der Waldstraße ist nach herkömmlicher Art und Weise erfolgt. Statt einer Ziegelmauer oder einer verputzten Fassade wurden Platten aus Cortenstahl in die Unterkonstruktion gehängt. Eine Verschraubung ist von außen nicht zu erkennen.

Größere Probleme bereitete das Dach. Die Platten wurden auf den eigens vorbereiteten Dachstuhl geklebt. Unter die Zwischenräume der nebeneinander liegenden Stahlplatten wurde eine Art Dichtungsband verlegt.

Erfahrungen auf Dach gesammelt

Sämtliche Platten haben einen geringen Abstand zueinander. Dadurch werden Veränderungen der Größe der Platten infolge Temperaturschwankungen ausgeglichen. Die Spalten sind vergleichbar mit Dehnungsfugen bei der Anbindung von Brücken an die Straße.

Dass die Oberfläche des Baustahlt oxidiert, ist gewollt. Quelle: Timo Richter

Geübt haben die Handwerker beim Erstellen des Daches des kleinen Anbaus. „Dabei haben sie so viel Erfahrung gesammelt, dass das Dach des Hauptgebäudes fast in derselben Zeit fertiggestellt werden konnte“, sagt Michael Mayer. Dicht sei die Konstruktion auf jeden Fall – und durchrosten werde der Stahl nicht. Bei Cortenstahl handele es sich um speziellen Baustahl, der zwar eine rostig wirkende Oberfläche hat, aber dann nicht weiter oxidiere.

Café aus Kulturkaten zieht um

In dem kleinen Anbau im Vordergrund wird eine Galerie einziehen . Quelle: Timo Richter

In den kleinen Anbau soll eine Galerie mit Lädchen einziehen. Das Hauptgebäude wird ein Café beherbergen. Gäste könne im Inneren auf auf einer kleinen Empore Platz nehmen oder Kaffee und Kuchen auf einer Außenterrasse genießen, wie der Bauherr sagt. Im vorderen Bereich des Hauptgebäudes werden zudem zwei Wohnungen für Mitarbeiter eingeplant. Im Frühjahr soll das Ensemble bezugsfertig sein.

Einziehen in den Neubau wird das Café und Kultur von Nancy Fleischmann und Uta Marucha. Sie sind derzeit Betreiberinnen des Cafés „Kiek in“ im Kulturkaten. Schon während der jüngsten Zusammenkunft der Prerower Gemeindevertreter informierte Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) über den bevorstehenden Wechsel. Auf die Ausschreibung für den Betrieb des Cafés im Kulturkaten habe sich auch schon ein Bewerber gemeldet.

Bewerbung für Landesbaupreis geplant

Als Bauherr hat Michael Mayer schon in der Vergangenheit seine Vorliebe für das Besondere unter Beweis gestellt. Das „Scheunentrio“ in der Grünen Straße hat im Jahr 2014 den Landesbaupreis in der Kategorie „Bauvorhaben unter einer Million Euro“ errungen (die OZ berichtete). Die drei ursprünglich als Ferienhäuser geplanten Gebäude weisen nicht nur ein rohrgedecktes Dach auf, sondern auch eine Fassade aus dem Naturmaterial. Auch das neue Projekt soll für den Landesbaupreis eingereicht werden.

Der Metallbauer ist täglich auf Baustellen unterwegs und hat eigenen Worten zufolge schon viele „Häuser ohne Charakter“ gesehen. „Ich will zeigen, dass es auch anders geht.“ Bewusst hat Michael Mayer neue Wege eingeschlagen. Mit diesem Engagement hofft er auch auf ein Umdenken bei Handwerksbetrieben, die bei der Verwirklichung solcher Vorhaben auch vor neue Herausforderungen gestellt würden.

Als eher positiv bezeichnet der Bauherr die ersten Reaktionen der Prerower auf das weit und breit einzigartige Gebäude. Beim „Scheunentrio“ waren die Reaktionen der Einwohner des Ostseebades anfangs noch von reichlich Skepsis geprägt.

Von Timo Richter