Wieck

Eine Auszeichnung für die Bewahrung von Darß-Häusern hat erstmals der Vorstand des Vereins zur Förderung der Heimatpflege und des Darß-Museums überreicht. Die Preisträger sind die Familien Müller-Bühl für die Sanierung eines Hauses in der Marienstraße in Prerow und Familie Schmidtbauer für die „vorbildliche Sanierung eines mehrhundertjährigen Hauses“ in der Postreihe in Wieck.

Die ovale Bronze-Plakette ziert das Motiv einer Kapitänshaustür und eine umlaufende Aufschrift „Darß-Haus-Bewahrer“. Die Vorlage schnitzte der Vereinsvorsitzende, Kunsttischler und Holzbildhauer Rene Roloff. Gefördert wurde die Aktion vom Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern.

„Mit der Auszeichnung werden Menschen geehrt, die sichtbare Beiträge zur Erhaltung gewachsener Ortsbilder leisten und die regionaltypische Bauart vorbildhaft pflegen.“ Damit leisteten sie überdies einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Nationalparkregion, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins. Zur Auszeichnung im Garten des „Alten Schifferhauses“ in Wieck gab es auch einen musikalischen Gruß mit bekannten Jazz- und Swingmelodien von Reinhard Labs aus Hermannshagen-Heide.

Besonderheit ist maritim geprägte Baukultur

In den Folgejahren sollen weitere dieser Darß-Haus-Bewahrer-Plaketten verliehen werden. Die Liste der Nominierten wächst laut der Leiterin des Darß-Museums, Antje Hückstädt, weiter. Die maritim geprägte Baukultur zähle zu den typischen Besonderheiten dieser Region.

Problem: In den vergangenen Jahrzehnten stiegen die Grundstückspreise besonders auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst durch erhöhte Nachfrage nach Ferienimmobilien. Der Baudruck hat sich in den vergangenen Jahren nochmals stark erhöht. Das gefährde zunehmend den Bestand an typischen Darßer Wohnhäusern, besonders wenn das Streben nach Rendite im Vordergrund steht, sagt die Leiterin des Darß-Museums. „Auch aus diesem Grund, möchte der Museumsförderverein positive Beispiele in den Fokus rücken.“

Von tri