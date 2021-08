Prerow

Leichtsinn, Unvernunft und Selbstüberschätzung lösen immer wieder Einsätze von Rettungsschwimmern aus. Das kennt der Wachleiter am Prerower Strand, Carsten Rosenberg, aus eigener Erfahrung. Trotz ablandigen Windes vor wenigen Tagen waren immer wieder Kinder auf Luftmatratzen, aufblasbaren Figuren oder Stand-up-Boards auf der friedlich scheinenden Ostsee unterwegs. Mit einem orangefarbenen Windsack hatten die Wasserretter auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Dennoch: Gleich mehrfach mussten die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft abtreibende Badegäste an den Strand zurückholen. Sie hatten das Verbot missachtet, sich bei gesetztem Windsack mit den aufblasbaren Wasserfahrzeugen auf die Ostsee zu begeben.

Noch nicht lange ist es her, dass die Rettungsschwimmer einen unerfahrenen Kite-Surfer wieder an Land holen mussten. Bei fünf Windstärken, in Böen sechs, war der noch unerfahrene Mann mit einem großen Schirm unterwegs. Nachdem der Zugdrache auf die Wasseroberfläche gestürzt war, konnte der Mann den Schirm nicht wieder in die Luft bekommen. Der Wind trieb ihn immer weiter von der Küste weg. Schließlich machte er durch Winken auf seine Situation aufmerksam. „Wir haben dann Taxi gespielt, und den Mann wieder an Land gebracht“, sagt Carsten Rosenberg. Das Handeln des Kitesurf-Anfängers bezeichnet der Wachleiter als „pure Unvernunft“.

Vielfältige Gefahren lauern in der Ostsee

Die Gefahren der Ostsee sind mannigfach. Bei ablandigem Wind ist die See glattgebügelt, das Ufer fällt nicht steil ab. Es scheint keine Gefahr zu drohen. Doch in der Mitte der Badezone kommt der Wind, haben Böen ein leichtes Spiel, etwa Kinder auf Luftmatratzen auf die Ostsee hinauszutreiben. Wenn dann jemand auf seinem Board sitzt und winkt, „dann kommen wir“, sagt Carsten Rosenberg.

Strömungen, die Badegäste weder sehen noch einschätzen können, entstehen vor allem an Bauwerken zum Küstenschutz wie Buhnen oder Wellenbrechern, betont der Wachleiter in Prerow. Zuletzt war es am Wellenbrecher in Ahrenshoop zu teils dramatischen Situationen gekommen. Ein Mann starb. Die Strömungen können selbst in hüfttiefem Wasser so stark sein, dass sich der auch ein kräftiger Mann nicht entgegenstellen und in der Folge mitgerissen werde könne. Aber oft werden Gefahren einfach ausgeblendet, weiß Carsten Rosenberg.

Das bedeuten die Flaggen auf den Wachtürmen

Viel geholfen wäre bereits, wenn sich die Menschen an den Stränden an die einfachsten Baderegeln halten würden: kein Alkohol, Wasserbauwerke meiden, keine Selbstüberschätzung. Außerdem, so Carsten Rosenberg, seien vielen Menschen die Flaggensignale auf den Wachtürmen der Wasserretter nicht geläufig.

Eine einzelne rot-gelbe Flagge, meist zusammen mit der des zuständigen Wasserrettungsdienstes gehisst, zeigt, dass die Rettungsschwimmer im Dienst sind. Kommt eine gelbe Flagge dazu, ist das Baden und Schwimmen gefährlich. Nur geübte Schwimmer sollten dann ins Wasser gehen. Ein zusätzlich gehisster orangefarbener Windsack warnt vor ablandigem Wind. Heißt: keine aufblasbaren Freizeitgeräte benutzen. Die rote Flagge signalisiert ein Badeverbot. Rot-gelbe Fahnen am Strand markieren den Bereich einer bewachten Badezone. Wassersportgeräte sind in diesem Bereich tabu.

An den Küsten der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst setzen sich Schwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft wie auch der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes für Aufklärung und Unterricht ein. Weil aufgrund der Corona-Pandemie der Schwimmunterricht gelitten hat beziehungsweise gleich ganz ausgefallen ist, gibt es Schwimmunterricht in der Ostsee.

Die DLRG-Ortsgruppe Prerow hat dafür mehrere ehrenamtliche Rettungsschwimmer zusätzlich „an Bord“ geholt. Die bringen Kindern von Urlaubern und Einheimischen das Schwimmen bei. Außerdem gibt es eigene Kurse für Schulkinder. An diesem vom Land geförderten Projekt „MV kann schwimmen“ hatte sich auch die Wasserwacht in Zingst beteiligt. Mehr als 70 Kinder haben dort in den vergangenen sechs Wochen schwimmen gelernt.

