Prerow

Taucht mit der Reaktivierung der Darßbahn auch ein Großprojekt aus der Versenkung, das vor Jahren in Prerow die Gemüter erhitzte? Es geht um ein Sole-Thermalbad. Bis zur Neuwahl der Prerower Gemeindevertretung im Jahr 2009 wurde das Projekt von der deutsch-niederländischen Cone-Gruppe langsam vorangebracht. Nach der Wahl und der Änderung der politischen Mehrheiten versandete das ehrgeizige Vorhaben, erinnert sich der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft). Der seinerzeit federführende Planer Jürgen Thiem sieht mit dem Bau der Darßbahn gute Chancen, das Vorhaben doch noch zu realisieren.

Nach Einschätzung des Planers sind die Entwürfe für ein Sole-Thermalbad so weit erstellt, dass es nun nur noch um die Finanzierung des Projektes gehe. Anknüpfungspunkte mit der Darß-Bahn sind für Jürgen Thiem augenscheinlich. „Wir haben die Darßbahn mitgeplant, inklusive eines Haltepunktes am Thermalbad.“

Überraschender Vorschlag

Von der Wiederbelebung des Vorhabens zeigt sich René Roloff überrascht. Die Planung eines Sole-Thermalbades in dem Ostseebad sei seinerzeit im Sande verlaufen. Nach den Kommunalwahlen habe es in der Gemeindevertretung keine Mehrheit für das Vorhaben gegeben. Im Jahr nach den Wahlen hatte der frühere Bürgermeister Hans-Joachim Schumann sein Mandat als Gemeindevertreter niedergelegt und war von sämtlichen politischen Ämtern zurückgetreten. Begründet hatte er das seinerzeit unter anderem mit dem Widerstand gegen den Bau des Sole-Thermalbades (die OZ berichtete). Schumann kritisierte die Forderung seines Nachfolgers Andreas Meller zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit der Cone-Gruppe, die das Sole-Thermalbad nicht nur bauen, sondern auch betreiben wollte.

Laut René Roloff müsste man an das Vorhaben „ganz neu rangehen“. Seinerzeit war auch die Fläche am Hafen im Gespräch, auf der sich heute ein Parkplatz befindet. Der Prerower Bürgermeister bezeichnet das Areal für so ein Vorhaben als zu klein. Schließlich wurde als Ergänzung des Sole-Thermalbades ein Hotel im Vier-Sterne-plus-Segment mit 250 Betten geplant.

Platz auf einstigem GST-Lager?

Der frühere Planer sieht auch das Areal des einstigen GST-Lagers als möglichen Standort eines Sole-Thermalbades. Auch über den Bau dort war seinerzeit zeitweilig nachgedacht worden. Diese Fläche für so eine Einrichtung will Bürgermeister René Roloff in einer spontanen Reaktion „nicht grundsätzlich ausschließen“. Das Thema sei sehr komplex, es gebe in diesem Zusammenhang sehr viel zu regeln.

„Die Gemeinde hat es in den vergangenen Jahren leider versäumt, bestimmte Areale für den Bau eines Sole-Thermalbades im Flächennutzungsplan auszuweisen“, bedauert Jürgen Thiem. René Roloff dagegen verweist auf ein mögliches Gewerbegebiet, das in dem Plan zur längerfristigen Entwicklung einer solchen Einrichtung vorgehalten ist. Auf der grünen Wiese könne größer gebaut werden, sagt der Bürgermeister. Aber auch das sei gar nicht so einfach.

Lange Historie

Ausdrücklich bezweifelt der Prerower Bürgermeister, ob ein Sole-Thermalbad mit den Planungen in Pütnitz konkurrieren könne. Dort plant Center Parcs mit dem Bernstein-Resort einen riesigen Ferienpark. Solche Befürchtungen hegt der einstige Planer nicht. Ein Sole-Thermalbad sei ein Angebot im Gesundheitsbereich, Center Parcs stehe für den Freizeitsektor.

Während einer Projektpräsentation im Jahr 2010 hatte der Investor von rund 280 000 bis 310 000 Besuchern jährlich gesprochen, um das geplante Sole-Thermalbad wirtschaftlich betreiben zu können. Die damals vorgesehene Investitionssumme lag bei rund 46 Millionen Euro.

In Prerow hat der mögliche Bau einer Therme aber eine noch längere Geschichte. Bereits im Jahr 2004 hat die Gemeindevertretung die Entwicklung einer Therme beschlossen. Seinerzeit war eine als Gewerbegebiet vorgesehene Fläche in ein Sondernutzungsgebiet für die Therme umgewandelt worden.

Von Timo Richter