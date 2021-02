Prerow: Diskussion um Haushaltsplan

Ribnitz-Damgarten

Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern, Winterpause in der Kommunalpolitik. In den Ferienzeiten finden ohnehin üblicherweise weniger kommunalpolitische Sitzungen statt. Aufgrund der Corona-Pandemie werden derzeit noch weniger Treffen angesetzt. Dennoch gibt es einige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien. Wichtiger Hinweis: Beim Betreten der Sitzungsgebäude und während der Sitzungen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Am Mittwoch, 17. Februar, findet die nächste Sitzung der Stadtvertretung Marlows statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Marlower Grundschule. Unter anderem soll eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marlow beschlossen werden. Außerdem geht es um die Bebauungspläne „Auf der Wieck“ in Marlow und „Kloster Wulfshäger Weg Ost“ im Ortsteil Gresenhorst. Auch eine Einwohnerfragestunde ist vorgesehen.

Der Bauausschuss der Gemeindevertretung Eixens tagt am Donnerstag, 18. Februar. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr im Schulungsraum der Eixener Feuerwehr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein geplantes Wohngebiet in Kavelsdorf sowie die Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde.

Stadt und Amt Barth

Am Montag, 15. Februar, tagt die Gemeindevertretung Fuhlendorfs. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr in der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlendorf. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Haushaltsplan für das Jahr 2021 sowie die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde. Auch eine Einwohnerfragestunde ist vorgesehen.

Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Am Dienstag, 16. Februar, findet die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Wieck statt. Beginn ist um 18 Uhr in der Darßer Arche. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der geltenden Corona-Regeln begrenzt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die neuen Platzkosten in der Kindertagesstätte „Lütt Matten. Außerdem ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Am Donnerstag, 18. Februar, findet die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Prerows statt. Beginn ist hier um 19 Uhr im Kulturkaten „Kiek in“. Auch in Prerow ist die Zahl der Besucher begrenzt. Unter anderem diskutieren die Gemeindevertreter den Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2021. Außerdem ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

In der Stadt und dem Amt Ribnitz-Damgarten finden in der Woche vom 15. bis 19. Februar keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Robert Niemeyer