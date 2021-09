Prerow: Ex-Karussell-Frontmann ist gern gesehener Gast

Prerow

„Wenn ich dazu beitragen kann, dieses historische Bauwerk mit seinem schönen Barockaltar zu erhalten, so tue ich das von Herzen gern.“ Deutliche Worte von Dirk Michaelis. Gemeint ist die Seemannskirche in Prerow. Seit Jahren kämpft der Förderverein der Kirche um den Erhalt, sammelt dafür vor allem Spenden. Ein oft und gern gesehener Gast ist der Sänger Dirk Michaelis.

Geliebter Darß

Am Freitag, 1. Oktober, tritt er nun erneut in der Seemannskirche auf, zum mittlerweile achten Mal in Folge anlässlich des fast schon traditionellen Benefizkonzertes zum Erhalt des Gotteshauses. „Ich freue mich sehr auf den Auftritt auf dem von mir geliebten Darß in der immer schöner werdenden Seemannskirche“, so der Künstler.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Gepäck hat der ehemalige Frontmann der Rockband Karussell seinen Kulthit „Als ich fortging“, für die einen das schönste deutsche Liebeslied, für die anderen der Hit zur friedlichen Revolution 1989. Das Benefizkonzert in der Seemannskirche findet stets rund um den 3. Oktober, den Einheitsfeiertag in Deutschland, statt.

Ein besonderer Auftritt

„Auftritte wie diese sind auch in diesem Jahr etwas Besonderes für uns, denn Corona schränkt uns ja weiterhin sehr in unserer Berufsausübung ein“, ist Michaelis dankbar für die Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten. Im Repertoire hat Michaelis auch neue Liedern von der CD „Mir gehör‘n“. Dazu seine Welthits auf Deutsch gesungen sowie neue und ältere Songs. Welthits von Sting, U2 oder Cindy Lauper interpretiert er ebenso.

Die Seemannskirche in Prerow. Quelle: Kur- und Tourismusbetrieb Prerow

Michaelis ist selbst Mitglied des Fördervereins, ebenso wie beispielsweise Ali Zieme, der Schlagzeuger von den Prinzen. Der Förderverein hat etwa 300 Mitglieder. Die Kirche selbst besuchen jährlich bis zu 50000 Touristen.

Das Konzert in der Seemannskirche findet nach Festlegung der Veranstalter unter 2G-Regeln statt (nur Geimpfte und Genesene) und gestattet so mehr Gästen den Eintritt. Beginn ist 20 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Restkarten können ab 19 Uhr direkt an der Kirche erworben werden. Im Vorverkauf per E-Mail gibt es Tickets unter seemannskirche@online.de oder bei der Kurverwaltung Prerow. Der Eintrittspreis beträgt 30 Euro.

Von OZ