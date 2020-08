Prerow

Der letzte Tag der Fallschirmsprung-Übungen der 60 Soldaten aus Niedersachsen hat am Donnerstag am Strand von Prerow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) stattgefunden. Die Soldaten aus dem Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf ( Niedersachsen) übten seit Montag Fallschirmsprünge und Gleitschirmflüge in Barth ( Landkreis Vorpommern-Rügen) und Umgebung.

Mit der gehissten Deutschland- und Bundesdienstflagge sowie den Landesfarben von MV landeten die Soldaten in unmittelbarer Nähe zum Ufer. Die Aktion zog viele Besucher an. Am Freitag sind die Fallschirmjäger abgereist. In der Bildergalerie sind ein paar Eindrücke festgehalten.

Zur Galerie Die Fallschirmsprung-Übungen der 60 Soldaten aus Niedersachsen haben am Donnerstag geendet. Die Übungen fanden in Barth und Umgebung (Landkreis Vorpommern-Rügen) statt. Der Flug endete am Strand von Prerow.

Von OZ