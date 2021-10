Prerow: Familiärer Nationalparklauf mit neuer Streckenführung

Prerow

„Wir erwarten jeden Moment den Sieger des Halbmarathons und es wird eine grandiose Zeit“, heizt Kathrin Borgwardt die Zuschauer an der Freilichtbühne Prerow an. Als dann René Latzke (LG Oberhavel) die Ziellinie überquert, bleibt die Uhr bei 1:20:38 h stehen. Alle sind begeistert. Diese sehr gute Zeit für 21 km war allerdings nur möglich, weil der Veranstalter des 18. Nationalparklaufes die Strecke erstmals nicht über einen Strandabschnitt geführt hatte.

„Wir wollten die Freilichtbühne als Start- und Zielbereich, da ergab sich eine Waldrunde von allein“, begründete Kurdirektor Friedrich Schweitzer die Entscheidung der Organisatoren. Ob der fehlende Strandabschnitt auch dazu beigetragen hat, dass sich insgesamt nur 50 Teilnehmer an diesem Sonnabendvormittag zu dieser Veranstaltung eingefunden haben, konnte nicht eindeutig ermittelt werden. Grundsätzlich versteht sich der Nationalparklauf als ein eher kleiner, familiärer Wettbewerb.

Bürgermeister hätte sich mehr Werbung gewünscht

Prerows Bürgermeister René Roloff sprach auch die große Konkurrenz von anderen Laufveranstaltungen in dieser Zeit an. „Ich hätte mir ein wenig mehr Werbung gewünscht. Ich habe von diesem Lauf erst gestern in der Zeitung gelesen“, sagte Heino Schmidt aus Daskow, Nordic-Walker und mit 88 Jahren der älteste Teilnehmer des Tages.

Der Freude tat die kleine Teilnehmerzahl jedoch keinen Abbruch. René Latzke ist mit seiner Familie angereist. Seine Tochter Stella gewann den Bambini-Lauf, während Mutter Sabine den dritten Platz in der Kategorie 10 km-Nordic-Walking belegte. „Ich könnte jedes Wochenende hierher an die Ostsee fahren“, betonte René Latzke, der bereits beim Darß-Marathon die 10 km und den Halbmarathon bestritt.

Familiär ging es auch bei Maik Möller zu. Als Papa führte er seinen fünfjährigen Sohn Maximilian über die 400m-Runde, um wenige Minuten später selbst den Halbmarathon in Angriff zu nehmen. Auch einige Prerower gingen erfolgreich an den Start. Ganz zufällig ist Dominik Mehler zur Teilnahme gekommen. Der Münchener, der in Prerow seinen Urlaub verbringt, wurde einen Tag vor dem Lauf von Moderatorin Kathrin Borgwardt im Wald laufend angetroffen und auf den Nationalparklauf aufmerksam gemacht.

Leuchtturmweg ist besonders attraktiv

Einig waren sich alle: Die Laufrunde ist sehr schön! Gerade der Leuchtturmweg ist als Rad- und Wanderweg besonders attraktiv. Ob zu dieser Runde unbedingt der Strandabschnitt dazu gehört, da gingen die Meinungen auseinander. Während die meisten Teilnehmer lieber kein Sand in den Schuhen haben wollten, sprach ein Läufer ein kräftiges Statement für den Strand aus: „Wenn ich schon hier bin, dann will ich auch die Ostsee sehen.“

Kurdirektor Schweitzer versprach noch einmal, über die Runde zu beraten und kündigte mit einem Schmunzeln an: „2024 werden wir auf jeden Fall eine neue Streckenführung präsentieren.“ Genaueres wollte er nicht verraten.

