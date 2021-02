Prerow

Das Ostseebad will in diesem Jahr aus dem Vollen schöpfen, der am Donnerstag verabschiedete Etat macht es möglich. Gar nicht enden will die Aufstellung der Vorhaben, die in dem Ostseebad begonnen beziehungsweise weitergeführt werden sollen. Das meiste Geld wird in den Straßenausbau gesteckt. Nur ein Vorhaben sorgte für Nachfragen.

Mehr als 560 000 Euro sind für die Neugestaltung der Mittelmole vorgesehen. Heiko Barthel (Gewerbeverein Darß) staunte nicht schlecht über „eine Riesensumme für ein Projekt, das wir noch nicht gesehen haben“. Laut Aufstellung des Amtes Darß/Fischland sollen dafür im kommenden Jahr weitere 1,7 Millionen Euro eingeplant werden.

Die Auflösung war am Ende einfach: Es handelt sich um die Bau- und Planungskosten für das auf drei Jahre angelegte Vorhaben im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens in Verlängerung der Prerower Seebrücke. Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) betonte, dass „wir jetzt die Chance auf Fördermittel haben“. Um den Eigenanteil der Kommune darstellen zu können, solle mit der Position Geld für die Erneuerung des Hauptstrandzuganges reserviert werden.

Kritik an gestiegener Amtsumlage

Kritik äußerte Michael Jahncke (Gewerbeverein Darß) an der um 50 000 Euro erhöhten Amtsumlage. Die auch in den Vorjahren erhobenen Zuschläge „sehe ich nicht als gerechtfertigt an. Das Amt funktioniert nicht so, wie wir uns das wünschen.“ Dem widersprach die Leiterin des Sachgebietes Finanzen, Cornelia Prehl.

So habe es in der Vergangenheit Korrekturen gegeben, zu viel gezahltes Geld sei an die Kommunen zurückgegeben worden. Im Übrigen basiere eine Erhöhung der Amtsumlage nicht allein auf steigenden Kosten, sondern bemesse sich an der Wirtschaftskraft der amtszugehörigen Kommunen.

Ebenso widersprach Cornelia Prehl, die Amtsumlage sei gestiegen, um die Folgen aus dem sogenannten Swap-Geschäft, das seitens des Amtes auf den Namen Ahrenshoops abgeschlossen worden war. Gerade erst hatten die Mitglieder des Amtsausschusses einem Vergleich zugestimmt, wonach rund eine halbe Million Euro an die Erste Abwicklungsanstalt, Rechtsnachfolgerin der WelstLB, gezahlt werden. Dabei handelt es sich um Teile des Verlustes aus dem windigen Finanzdeal sowie einem Großteil der Kosten der Gegenseite aus dem Rechtsstreit.

Das Geld steht zur Verfügung, diese Rücklage wurde aus zuvor nicht ausgegebenen Mitteln gebildet. Weil auch die Erste Abwicklungsanstalt keinen Widerspruch gegen den Vergleich eingelegt hat, ist das Problem erst einmal vom Tisch. Nun wird „hausintern“ über die Verantwortlichkeiten gestritten. Born beispielsweise fordert eine Rückzahlung der zu viel gezahlten Summen an das Amt. Laut René Roloff verhindere der Vergleich einen noch größeren Schaden.

Etliche Bauvorhaben ins Folgejahr verschoben

„Was können wir?“, hatte der Bürgermeister eingangs der Haushaltsdebatte gefragt. Die Liste der Vorhaben ist lang: 280 000 Euro für eine neue Straßenbeleuchtung, allein für die Sanierung der nördlichen Hagenstraße sind 350 000 Euro eingeplant, dazu kommt Straßenbau in Küsters Allee, Im Schüning Ost sowie für die westliche Hafenstraße. Der Wegebau in der Hirtenstraße im historischen Ortszentrum, in der Lentzallee, der nördlichen Strandstraße, der Bebel- und Waldstraße und für den Europaradweg wurden ins nächste Jahr verschoben, Vorhaben mit einem Volumen von insgesamt rund 3,5 Millionen Euro.

Investiert wird in diesem Jahr in die Mängelbeseitigung des Schulgebäudes. Dafür stehen 320 000 Euro zur Verfügung. Außerdem steht Geld für Erhalt und Erweiterung der Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr des Ostseebades bereit. Allein 100 000 Euro sollen in die Planung eines Mehrfamilienhauses mit zwei Wohneinheiten gesteckt werden. Einnahmen sind auch vorgesehen, nämlich durch den Verkauf des einstigen Interflug-Geländes sollen 1,2 Millionen Euro ins Gemeindesäckel fließen.

Hebesätze unverändert

Die Hebesätze für Grundstücke und die Gewerbesteuer wurden laut René Roloff nicht angetastet. Mit dem Nein von Michael Jahncke und zwei Enthaltungen wurde der Haushalt des Ostseebades mehrheitlich beschlossen.

Von Timo Richter