Die Darßer Kinnerstuw sowie der Hort werden ab kommendem Jahr vom Internationalen Bund geführt. Der Übernahme vorausgegangen waren intensive Gespräche zwischen dem Internationalen Bund sowie dem bisherigen Träger, der Semper-Holding. Der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) will den Mietvertrag für die Einrichtung als Teil des Darßer Bildungszentrums noch während der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung zur Unterschrift bestätigen lassen. Aber da sieht er Konsens innerhalb des Gremiums.

Die Beschäftigten von Kindertagesstätte und Hort haben zum Wochenende vom bevorstehenden Trägerwechsel erfahren. Der Internationale Bund stellt sich und seine Arbeit am Samstag von 14 bis 16 Uhr während eines Tages der offenen Tür in der Einrichtung vor. Mit Kita und Hort übernimmt der Internationale Bund auch die Essensversorgung der Kinder. Laut dem Regionalbeauftragten des Internationalen Bundes, Martin Pollmann, existiere in Stralsund eine Großküche, in der die Mahlzeiten für die Prerower Einrichtung zubereitet werden. Sämtliche Beschäftige würden übernommen.

Vorbereitung für Schulübernahme?

Der Einstieg des Internationalen Bundes im Darßer Bildungszentrum kommt der Kommune sehr gelegen. Schon länger liebäugelt der Prerower Bürgermeister mit dem Verband als Träger auch der Freien Schule. Bis Weihnachten, davon geht René Roloff aus, ist Semper aus dem Betrieb von Kindertagesstätte und Hort ausgeschieden. Darüber, ob der Trägerwechsel in der vorschulischen Betreuung schon die Vorbereitung eines Trägerwechsels der Schule ist, wollte der Bürgermeister des Ostseebades nicht spekulieren. Früher war auch einmal die Übernahme des Darßer Bildungszentrums durch das Institut für Leben und Lernen im Gespräch. Das scheiterte jedoch an den langwierigen Auseinandersetzungen zwischen Kommune und Vorgängerin. Aufgrund fehlender Perspektiven hatte sich der Bildungsträger zurückgezogen.

Bekannt ist allerdings, dass es in der Kooperation zwischen Kommune und der Semper-Gruppe knirscht. Lieber heute als morgen würde René Roloff mit dem Internationalen Bund zusammenarbeiten. So hatte die Kommune dem Schulträger den Vertrag zur Nutzung des alten Schulgebäudes gekündigt. Vor Gericht hatte die erst einmal Bestand, jedoch geht die Semper-Gruppe gegen die Entscheidung vor. „Wir nutzen als verantwortungsvoller Träger des Darßer Bildungszen­trums die rechtlichen Möglichkeiten komplett aus und werden daher gegen dieses Urteil in Berufung gehen“, hatte der Geschäftsführer der Semper-Gruppe nach der Entscheidung gesagt.

Kooperation scheint möglich

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der Gemeinde hatte die Schulträgerin auch die Fühler nach Born ausgestreckt. Der Gedanke war, in dem Boddendorf eine komplett neue Schule zu errichten. Die Gemeindevertretung des Boddendorfs wollte sich jedenfalls mehrheitlich nicht Gesprächen verschließen. Ersten Ideen zufolge sollte die neue Schule auf einem Grundstück nahe des Amtes Darß/Fischland entstehen. Weiterverfolgt wurde dieses aber nicht. Ursprünglich war die Semper-Gruppe auf Born aufmerksam geworden, um dort einen neuen Berufsschulzweig aufzubauen.

Nicht komplett abgeneigt scheint die Semper-Gruppe jedoch, zumindest einen Kooperationspartner mit an Bord zu nehmen. Während einer Demonstration von Schülerinnen und Schülern gegen die Kündigung von Lehrkräften, hieß es in einer vom damals stellvertretenden Schulleiter verlesenen Erklärung der Semper-Gruppe: „Dabei schließen wir zum Wohle der Schule nicht aus, auch für Kooperationsgespräche mit interessieren Trägern zur Verfügung zu stehen, die aufgrund ihrer Aufstellung das Darßer Bildungszentrum inhaltlich, strukturell und kommunikativ unterstützen könnten.“ Die Semper-Gruppe sieht es Rüdiger Lorch zufolge als Verpflichtung an, das Darßer Bildungszentrum als Einheit von Grundschule und weiterführender Schule mit gymnasialer Oberstufe zu erhalten. Die Übernahme von Kita und Hort könnten einen ersten Schritt in diese Richtung markieren.

Rückgang der Essenszahl

Als der frühere Schulleiter Gerald Schaarschmidt einen Abiturienten nach einer kritischen Rede anzeigte, geriet die Schule bundesweit in die Schlagzeilen. Nach reichlichen Turbulenzen erfolgte im Sommer ein weitgehend gelungener Start ins neue Schuljahr. So konnten insgesamt 17 Klassen gebildet werden, 25 Kinder wurden neu eingeschult. Allerdings ging die Zahl der zu versorgenden Kinder deutlich zurück. Dem bisherigen Essenversorger hat sich die Zahl der monatlich bestellten Mahlzeiten in etwa halbiert.

