Prerow

Die Bewerber für einen Sitz in der Gemeindevertretung in Prerow haben sich am Donnerstagabend vorgestellt und Fragen aus dem Publikum beantwortet. Pfarrer Reinhard Witte trat an dem Abend als Moderator auf. Sein Ziel war es, die unterschiedlichen Visionen und Ziele der Bewerber herauszustellen. Mit der Stimmabgabe würden nicht allein Personen gewählt, sondern Programme. Die Bewerber für einen Sitz in der Gemeindevertretung handelten aus „ehrlichem Interesse an einer Entwicklung des Ortes“. Mit Blick auf zurückliegende Auseinandersetzungen in dem Gremium forderte Witte jedoch, politisch Andersdenkende nicht persönlich zu verletzten. Von den 14 Bewerbern des Gewerbevereins stellten sich fünf Kandidaten den Fragen, die Wählergemeinschaft Prerows Zukunft mit Bürgermeisterkandidaten René Roloff hatte nahezu sämtliche der 15 Bewerber auf die Bühne im Kulturkaten „Kiek in“ gebracht.

Timo Richter