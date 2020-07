Gegen 17.30 Uhr am Freitag ereignete sich der Unfall in der Waldstraße in Prerow. Ein Autofahrer mit Kennzeichen aus dem Leipziger Raum übersah ein Kind, das dort die Straße überqueren wollte. Das Kind stieß am Außenspiegel mit dem Fahrzeug zusammen und wurde leicht verletzt. Der Fahrer ergriff die Flucht.