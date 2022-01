Prerow

Ein Eimerchen voll Glühweins, in dem sich früher Joghurt befand, ist bei der Spendenaktion von Klaus Pingel am Ende übrig geblieben. Spaziergänger konnten sich in der Adventszeit bis über den Jahreswechsel hinweg mit dem mit frisch gepresstem Orangensaft verfeinerten Getränk erwärmen – gegen eine Spende für Jugendliche in Prerower Vereinen.

Am Ende sind 2600 Euro zusammengekommen, die in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an den Tonnenbund des Ostseebades sowie die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Prerow gehen. Sein Tun beschreibt Klaus Pingel mit eigenen Worten als „latentem Hang, dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist“.

Hilfe für Vereine

Der heute 68-jährige frühere Bauunternehmer war rund 40 Jahre lang in Berlin aktiv. Vor etwa 20 Jahren hat er im Kirchenort in Prerow das Haus gebaut, in dem Klaus Pingel einmal seinen Lebensabend verbringen will. Schnell entwickelte sich eine geradezu freundschaftliche Verbindung zum damaligen Pastor Reinhard Witte. Da dauerte es nicht lange, bis Klaus Pingel mit einer Waffelbäckerei während eines Seemannskirchenfestes erste Spendengelder für die Gemeinde erzielte. Im großen Stil sollte das allerdings nicht dauerhaft gelingen, es gab etliche Nachahmer, nicht nur im heimischen Ostseebad, sondern auch im benachbarten Zingst.

Klaus Pingel verlegte sich auf Glühwein. Den konnten sich Spaziergänger aus einem speziellen Kocher selbst abzapfen. Im Gegenzug ließen die meisten eine Spende da. Verwendet hat Klaus Pingel dieses Geld stets, „um Jugendliche von den Gefahren der heutigen Welt wegzubekommen. Das liegt mir am Herzen.“ Am besten funktioniert das in Prerow mit einem funktionierenden Angebot von Vereinen. Der örtliche Judoverein, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendabteilung. Sport und Engagement sind gute Angebote, um Kinder und Jugendliche erst gar nicht auf die schiefe Ebene gelangen zu lassen.

Um das Ziel zu erreichen – 2500 Euro hat sich Klaus Pingel zum Ziel gesetzt –, hat er das Angebot um alkoholfreie Getränke und etwas Weihnachtsgebäck erweitert. Der eigens verfeinerte Glühwein blieb aber auch während der jüngsten Spendenaktion der Renner. Nicht umsonst ist der Dünenweg als „Gurgelgasse“ in aller Munde.

Konkurrenz gewittert

Mit dem Selbstbedienungsangebot auf seinem Grundstück hat sich Klaus Pingel allerdings nicht nur Freunde gemacht. Gastronomen in Prerow witterten illegale Konkurrenz, auch die Leitende Verwaltungsbeamtin sah den vermeintlichen Ausschank in ihrer näheren Nachbarschaft kritisch. Doch einen Ausschank alkoholischer Getränke, so der Vorwurf, habe er nie betrieben, wie Klaus Pingel sagt. Die seinerzeit angedrohten Konsequenzen sind niemals erfolgt.

Das seit vielen Jahren wiederkehrende Angebot hat sich nicht allein als Spendenaktion erwiesen. Vielmehr hat sich die selbstständige Bedienung am Glühweinkessel zu einem kleinen Nachbarschaftstreff entwickelt, wie Klaus Pingel sagt. „Die Menschen, die hier leben, genießen die Atmosphäre“, sagt der einstige Bauunternehmer. Nicht alle, die Verwaltungsleiterin habe den Weg zu ihm noch nicht gefunden.

Aktion bereitet Freude

Das war aber nicht von Anfang an klar. Geliebäugelt hat Klaus Pingel nämlich auch mit einem Altersruhesitz auf der Insel Hiddensee. Doch ein Besuch der Insel während eines Winters hat dem Berliner gezeigt, „dort ist einfach zu wenig los“. Auch Prerow sticht während der Winterzeit nicht mit einem überbordenden Veranstaltungsangebot hervor. Doch Freunde Klaus Pingels besaßen ein Haus im Kirchenort. Dass er überhaupt das Grundstück erwerben konnte, lag an einem Erbenstreit. Die wollten auf dem Areal ein Doppelhaus errichten. Das war nicht genehmigungsfähig, somit strichen die Erben lieber ihren Anteil aus dem Verkaufspreis ein.

Und damit kommt der einstige Pfarrer ins Spiel. Klaus Pingel, aus einer erzkatholischen Region stammend, nimmt damals Kontakt zu Reinhard Witte auf. Den Gottesmann hat der Neu-Prerower als einen Menschen in Erinnerung, der „etwas gemacht und nicht nur rumgejammert hat“. Der Neubau Klaus Pingels im Dünenweg wurde gesegnet, der Hausherr selbst 275. Mitglied im Förderverein der Seemannskirche. „Die Aktion hat mir Freude bereitet, das will ich auch in den kommenden Jahren machen.“

Von Timo Richter