Prerow

Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwoch in Prerow zusammengestoßen. Eine wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik nach Rostock geflogen wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schnitt gegen 11 Uhr eine 72-jährige Frau aus Neubrandenburg mit ihrem Fahrrad vermutlich eine Linkskurve im verkehrsberuhigten Bereich in der Niegen Reeg. Der Kurvenbereich ist der Polizei zufolge aufgrund einer Hecke nicht einsehbar.

Seniorin schwer verletzt

Eine 54-jährige Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit ihrem Fahrrad die Kurve aus der entgegenkommenden Richtung, dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrerinnen, wobei die 72-Jährige schwer verletzt wurde.

Die 54-Jährige blieb unverletzt. Beide beteiligten Frauen trugen nach aktuellen Erkenntnissen zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Ein Sachschaden ist laut Polizei nicht entstanden.

