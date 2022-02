Prerow: Rentner verliert durch Betrugsmasche fast 10 000 Euro 

Prerow

Ein Rentner in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat durch einen Anruf von Trickbetrügern fast 10 000 Euro verloren. Die Anrufer gaben sich als Sparkassenmitarbeiter aus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 69-jährige Prerower hatte am Freitagabend einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der „Sparkassensicherheitsagentur“ erhalten, so die Polizei. Der Betrüger sagte zu dem Mann, dass jemand unberechtigterweise eine fünfstellige Summe von seinem Konto abbuchen wollte und die Sparkasse nun sein Überweisungslimit heruntersetzen und das Konto sperren möchte. Dazu werde jedoch seine TAN benötigt, so der Betrüger am Telefon weiter.

Rücküberweisung nicht mehr möglich

Der ahnungslose Prerower gab daraufhin den Startcode in seinen TAN-Generator und das ihm genannte Überweisungslimit in Höhe von 9800 Euro ein und nannte dem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiter seine TAN. Laut Angaben der Stralsunder Polizei beendete der Trickbetrüger anschließend sofort das Telefonat und buchte die 9800 Euro ab.

Die Polizei teilte weiter mit, dass in einem anschließenden Gespräch mit seinem Sohn und einem Anruf bei der Sparkasse dem 69-Jährigen der Betrug dann aufgefallen ist. Eine Rücküberweisung war aber nicht mehr möglich.

So können Sie einer Betrugsmasche entgehen

Laut Polizei ist ein solcher Betrug kein Einzelfall. Kriminelle geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Sparkasse oder eines Sicherheitsteams aus. Häufig wird dabei die Rufnummer der jeweiligen Sparkasse mithilfe einer Software auf dem Display angezeigt.

Die Betrüger fordern ihre Opfer dazu auf, persönliche Daten, wie die TAN im Online-Banking, herauszugeben. Die betrügerischen Anrufe erfolgen vermehrt abends oder am Wochenende, damit die Geschädigten keine Möglichkeit haben, mit der Sparkasse Rücksprache zu halten, so die Polizei.

Darum warnt die Polizei erneut eindringlich davor, nicht auf diese Betrugsmasche hereinzufallen und gibt ein paar Hinweise zum Umgang mit einer solchen Situation: Online-Banking Zugangsdaten oder eine TAN sollten niemals am Telefon genannt werden, da echte Sparkassen-Mitarbeiter so niemals danach fragen würden. Ebenso sollten auch persönliche und finanzielle Verhältnisse nie am Telefon besprochen werden und man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei rät weiter, dass das Telefonat sofort beendet werden sollte, sobald der Verdacht eines Betruges besteht. Falls dennoch bereits sensible Daten am Telefon genannt wurden, sollten Betroffene sofort ihr Konto sperren lassen und die Polizei informieren.

Von OZ