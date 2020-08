Prerow

Obwohl der Abiturient Fiete Korn den Umgang an seiner Schule während der diesjährigen Abi-Feier scharf kritisiert hat, gibt es auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst Streit um den künftigen Standort des Bildungszentrums. Während Prerow die Gesamtschule behalten möchte, versuchen die Gemeindevertreter des Nachbarortes Born, die Einrichtung zu sich in den Ort zu locken. Zwischen Prerow und Born liegen gerade mal zehn Kilometer.

In einem Elternbrief kündigt der nach Korns bundesweit bekannt gewordener Rede in die Kritik geratene Schuldirektor Gerald Schaarschmidt bereits an, dass sich „bedeutsame Entwicklungen“ zeigen würden, „sichtbar mit dem ersten Spatenstich für ein neues Darßer Schulzentrum in Born im Herbst“.

Schaarschmidt fügt an: „Bis es dann mit der Eröffnung dessen 2022 so weit ist und wir unsere Schüler nach so vielen Jahren des Ringens und, ja, auch Kampfes endlich in einer modernen und digitalen Lernumgebung entsprechend unserem seit vielen Jahren erfolgreichen Schulkonzept unterrichten können, verbleiben wir am jetzigen Standort in vollem Umfange und mit dem bewährten Profil und Konzept.“ Der Direktor steht allerdings nach Angaben der Dresdner Semper-Holding, die die Bildungseinrichtung betreibt, vor der Ablösung.

Kleineres Grundstück

Der Streit, wo die 440 Schüler künftig unterrichtet werden sollen, ist damit nicht vom Tisch. Kürzlich hat die Gemeindevertretung in Born beschlossen, der Semper-Holding ein 10 000 Quadratmeter großes Grundstück für einen Schulneubau verkaufen zu wollen. Ob der Platz dafür ausreicht, soll nun ein entsprechender Entwurf der Holding zeigen, der in Born bislang nicht vorliegt. „Einen Achtgeschosser werden wir jedenfalls nicht akzeptieren“, schränkt Bürgermeister Gerd Scharmberg ein, schickt aber hinterher: „Die Rede von Fiete Korn hat unsere positive Haltung zu dem Projekt nicht verändert.“

Korn hatte während einer ironisch-kritischen Ansprache anlässlich des Abi-Balls eine Überwachungsmentalität an der Schule beklagt. Schuldirektor Schaarschmidt lehnt seit Tagen Kontaktversuche der OZ ab. Eine nach ersten Recherchen ausgesprochene Einladung, seine Schule zu besuchen, um sich „ein Bild vom Leben in unserer Schulfamilie zu machen“, zog er in dieser Woche zurück – obwohl es zuvor noch geheißen hatte: „Wir freuen uns auf Sie.“

Träger bräuchte neue Betriebserlaubnis

In Prerow steht dem Bildungszentrum ein mehr als doppelt so großes Grundstück zur Verfügung. Allerdings ist der in die Jahre gekommene Plattenbau darauf schon lange sanierungsbedürftig, weshalb die Gemeindevertretung Arbeiten im Umfang von 1,65 Millionen Euro angekündigt hat. Bis zum Frühjahr 2020 habe die Schule Prerows Bürgermeister René Roloff zufolge plötzlich für längere Zeit keine Miete mehr gezahlt, woraufhin zwischenzeitlich Mietschulden von mehr als 180 000 Euro angefallen sein sollen. Nach einigem hin und her kündigte die Gemeinde schließlich den Mietvertrag.

Roloff macht keinen Hehl daraus, dass die Schule möglichst mit einem anderen Träger als der Semper-Holding weiterbetrieben werden solle. Darüber, welcher Träger in MV welche freie Schule betreibt, entscheidet jedoch das Bildungsministerium. Sprecher Henning Lipski dämpft: „Wenn die freie Schule Prerow das Schulgebäude wechseln und den Schulbetrieb aufrechterhalten möchte, ist eine neue Betriebsgenehmigung dafür die Voraussetzung.“ Demnach wäre es kein Automatismus, dass die Semper-Holding die Schule weiterhin betreibt, sollte die Einrichtung von Prerow nach Born verlegt werden.

