Ines Dobber legte das Ruder nach einem Aufenthalt in Israel und einer Atlantiküberquerung auf einer Segelyacht um – und lief nun in Prerow ein. Ihren Antrittsgottesdienst hat die Pastorin am ersten Advent in der Seemannskirche in dem Ostseebad gehalten. Auf ihrem Lebensweg von Berlin nach Prerow hat sie viel erlebt.