Prerow: So lernt der neue Kurdirektor das Ostseebad kennen

„Es war ernüchternd“, sagt Lothar Jaeschke in Erinnerung an den 1. Juni 2014, seinen ersten Arbeitstag als Kurdirektor des Ostseebades Prerow. Ein halbes Jahr lang war der Kur- und Tourismusbetrieb zuvor ohne Führung gewesen. „Und ich war der fünfte Kurdirektor innerhalb von fünf Jahren.“

Verhältnisse, die man sonst nur vom Trainerposten des Hamburger SV kennt. „Die Mitarbeiter hatten den Kopf voll. Es fehlte die Entscheidungsbefugnis. Man kann einen Betrieb wie diesen nicht kopflos lassen“, sagt Lothar Jaeschke.

Ruhiges Fahrwasser

Sechs Jahre später befindet sich der Kur- und Tourismusbetrieb des Ostseebades, der immerhin einen Jahresumsatz von durchschnittlich drei Millionen Euro erwirtschaftet, in mehr als ruhigem Fahrwasser und sei in Qualität und Quantität für die nächsten 20 Jahre gut aufgestellt.

Beste Voraussetzungen also für Jaeschkes Nachfolger Friedrich J. Schweitzer. Seit etwas mehr als drei Wochen begleitet der 57-Jährige Lothar Jaeschke quasi auf Schritt und Tritt. Am 1. Januar wird er den Staffelstab übernehmen.

„ Prerow hat sich in den vergangenen Jahren wirklich positiv entwickelt. Das hat Gründe“, sagt Friedrich J. Schweitzer. Ein Weg, den er fortsetzen wolle. Zunächst gehe es jedoch darum, das Ostseebad und seinen neuen Job in Ruhe kennenzulernen. Beeindruckt zeigt sich der gebürtige Frankfurter ( Hessen) vor allem von den bürokratischen Rahmenbedingungen. „Ich wusste, dass es um Satzungen geht. Aber dass diese Seite so umfangreich ist, habe ich in der Vielfalt nicht gesehen.“ Dennoch: Die Mitarbeiter und vor allem Lothar Jaeschke helfen dabei, in die neue Aufgabe hineinzuwachsen.

Frankfurter im Dienste mehrerer Reedereien

Schweitzer studierte in Frankfurt und Trier Fremdenverkehrsgeografie und arbeitete unter anderem für einen Schweizer Reiseveranstalter und in den 1990er-Jahren für die Deutsche Fährgesellschaft Ostsee. In Rostock baute Schweitzer für die griechische Reederei Superfast Ferries eine Agentur auf, später übernahm er für die Reederei Fjord-Line aus Norwegen die Generalvertretung in Deutschland. 2019 wurde die deutsche Niederlassung Fjord-Lines in Ribnitz-Damgarten geschlossen. Schweitzer, der in Dierhagen lebt, bewarb sich in der Folge in Prerow als Kurdirektor und wurde genommen.

„Hier schließt sich der Kreis zu meinem Studium“, sagt Friedrich J. Schweitzer. Die Vielfalt der Aufgaben im Kur- und Tourismusbetrieb sei reizvoll, vom Innen- und Außenmarketing über die Planung des Kur- und Veranstaltungsprogramms bis zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

Spagat zwischen Moderne und Tradition

Hier hat sich zuletzt einiges getan. Die beiden Fußgängerbrücken über den Prerowstrom wurden erneuert. Auch der Kurpark und die Freilichtbühne wurden neu gestaltet. Und künftig stehen weitere Projekte an, allen voran Erneuerung des Vorplatzes der Seebrücke im Zuge des Neubaus der Seebrücke oder die Sanierung des Wegenetzes im Bereich des Strandes. „Das noch auf den Weg zu bringen, ist mir wichtig“, sagt Lothar Jaeschke. Die Möglichkeit, nun mehrere Monate gemeinsam diese Vorhaben anzuschieben, sorge für eine nahtlose Fortführung. „Wichtig ist auch, Herrn Schweitzer in die Geheimnisse der Geldbeschaffung einzuführen“, sagt Jaeschke augenzwinkernd.

Die Herausforderung im Ostseebad sei, den Spagat zwischen modernem Tourismus und dem Erhalt des Ursprünglichen zu schaffen. „Und unsere Urlauber sind sehr anspruchsvoll“, so Jaeschke. Circa 1,1 Millionen Übernachtungen werden in Prerow jährlich registriert. Eine Aufgabenstellung für die Zukunft sei dabei, die Vor- und Nachsaison zu stärken.

„Traditioneller Ort mit rundem Ortsbild“

„Die physisch-geografischen Gegebenheiten in Prerow sind optimal, Natur pur, salzige Luft. Der Strand und der Darßwald sind ein Aushängeschild“, sagt Friedrich J. Schweitzer. Zu Beginn seiner Tätigkeit habe er eine Ortsrundfahrt unternommen. „Ich habe Prerow unterschätzt. Ein sehr traditioneller Ort mit einem runden Ortsbild“, so der 57-Jährige. Sobald möglich, wolle er sich mit einem ausgiebigen Spaziergang ein genaueres Bild von Prerow und seinen Einwohnern machen. Bis zum Start am 1. Januar sei noch einiges zu lernen und kennenzulernen.

Und Lothar Jaeschke werde auch im Ruhestand die Entwicklung Prerows verfolgen. „Ich bin nach wie vor mit Herz und Seele dabei. Und ich möchte natürlich, dass das, was auf den Weg gebracht wird, gelingt“, so der 65-Jährige. Als Ratgeber stehe er deshalb selbstverständlich zur Verfügung, wenn er nicht gerade auf seinem Motorrad unterwegs ist. Denn diesem Hobby wolle er sich im neuen Lebensabschnitt intensiver widmen.

