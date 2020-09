Prerow

Das wahrscheinlich letzte Konzert 2020 des Shantychores „De Prerow Stromer“ konnten Urlauber und Einwohner des Ostseebades am Sonntagnachmittag auf der schönen Freilichtbühne erleben. Aus aktuellem Anlass hatte der Chor das reguläre Kurkonzert zur Spendenaktion für das sanierungsbedürftige Segelschulschiff „Greif“ (ex. „ Wilhelm Pieck“) umdeklariert. Selbst das Wetter wollte am vorletzten Sommertag nicht zurückstehen und leistete mit blauem Himmel, wenig Wind und warmen Sonnenstrahlen seinen Beitrag.

Chor unterstützt mit Gage und CD-Verkäufen OZ-Spendenaktion

Bekanntermaßen liegt die Greifswalder Schonerbrigg wegen der nicht mehr erteilten Fahrtzulassung an der Pier fest und bedarf einer umfassenden Sanierung, bevor sie wieder in See stechen darf. Die Instandsetzungskosten dafür werden im siebenstelligen Bereich verortet. Für die Hansestadt Greifswald als Eigentümer und den Förderverein „Rahsegler Greif“ e. V. als Betreiber des Schiffes wäre diese Summe kaum aufzubringen. Der Shantychor wollte sich deshalb mit seiner Konzertgage sowie mit den Erlösen aus den CD-Verkäufen des Nachmittags an der Spendenaktion der Ostsee-Zeitung für die Erhaltung der „Greif“ beteiligen. Außerdem „bewachte“ Plüschrobbe Antje als Chor-Maskottchen ein Spendenglas für weitere Zuwendungen aus dem Publikum.

Weil die Heimat des überwiegenden Teils der Zuschauer in den westlichen Bundesländern vermutet wurde, ging Moderatorin Karin Malt zu Konzertbeginn noch einmal auf die Geschichte des Segelschiffes ein. Aus den östlichen Bundesländern stammende Menschen älterer Jahrgänge dürfte sie auch ohne Erläuterung geläufig sein.

Karin Malt berichtete außerdem von früheren Unternehmungen des Chores mit der „Greif“, darunter zwei Tagesfahrten entlang der Rügener Kreideküste sowie einem Konzert anlässlich des jährlichen Auftakelns. Dabei ließ sie auch wieder einige nette Anekdoten einfließen, was ihre Moderation lockerer wirken ließ.

Advents- und Weihnachtskonzerte abgesagt

Der Chor ist für seine Bereitschaft, mit seinen Auftrittserlösen andere Vereine und Organisationen zu unterstützen, über die Region hinaus bekannt. So erhalten jährlich neben der DLRG-Ortsgruppe und dem Förderverein zum Erhalt der Seemannskirche Prerow auch die DGzRS-Stationen Prerow und Zingst eine Zuwendung. Die Seenotretter aus Prerow und Zingst bekamen ihre Spendenschecks erst am vergangenen Wochenende beim 22. Shantychortreffen auf der Zingster Freilichtbühne von Karin Malt überreicht, was beim dortigen Publikum sehr gut ankam.

Am Rande des Prerower Konzertes gab Chorleiter Peter Malt einige Informationen zur aktuellen Situation der Prerow Stromer. Leider müssen sie im Vergleich zum Vorjahr durch Alter, Krankheit und Wegzug einen Schwund von sieben Chormitgliedern hinnehmen. Bei voller Anwesenheit kommen nur noch 15 bis 16 Gesangsfreunde auf der Bühne zusammen. „Und wenn wir eines Tages nur zehn Aktive sein sollten - der Chor wird weitermachen“, gab sich der Leiter kämpferisch.

Für das zu Ende gehende Corona-Jahr dürfte sich der Auftrittsplan seiner Meinung nach erledigt haben. Die Veranstalter der traditionellen Advents- und Weihnachtskonzerte hätten die Termine in Sälen und Kirchen bereits abgesagt und „im Freien werden wir nicht auftreten“, schloss er seinen etwas traurigen Ausblick. Am späten Nachmittag konnte Peter Malt telefonisch doch noch eine gute Nachricht übermitteln: Im Rahmen der OZ-Spendenaktion können 1050 Euro für die „Greif“ überwiesen werden.

Von Volker Stephan