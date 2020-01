Prerow Stromer verlieren viele Stimmen

Prerow

Ein bisschen Wehmut schwang am Freitag mit, als Peter Malt, Leiter des Shantychors De Prerow Stromer, Bilanz zog. 34 Auftritte im zurückliegenden Jahr sind guter Durchschnitt. Aber: Die Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger ist von 25 auf nun 18 gesunken. Gründe waren dem Chorleiter zufolge Alter, Wegzug oder „persönliche Befindlichkeiten“. Außerdem konnten sich vier Vereine aus der Region über Spenden freuen. Jeweils 300 Euro erhielten die Ortsgruppe Prerow der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die Stationen Prerow und Zingst der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie der Förderverein der Seemannskirche in Prerow.

„Wir brauchen dringend neue Sängerinnen und Sänger, um diese Tradition aufrechterhalten zu können“, sagt Peter Malt. Das älteste Mitglied in Reihen der Prerow Stromer ist inzwischen 88 Jahre alt, ein „Neuzugang“ hat inzwischen auch die 80er erreicht. Es müssten ja nicht gleich Solisten sein, die bei dem Shantychor mitmachen möchte. Mitzubringen sei einfach die Freude am Singen, sagt Peter Malt.

Jubiläum war Höhepunkt

Der Mitgliederschwund und eine Verletzung des Chorleiters haben das zurückliegende Jahr für den Shantychor zu einem schwierigen gemacht. Trotz der wenig erfreulichen Bedingungen konnten jedoch sämtliche vertraglich gebundenen Konzerte gegeben werden, so Peter Malt in seinem Rückblick.

Höhepunkt war im vergangenen Jahr das Jubiläumskonzert anlässlich des 20-jährigen Bestehen des Chors. Auch die Kommune und Kurverwaltung hätten sich sehr für die Prerow Stromer ins Zeug gelegt. Das zeige, dass die Prerow Stromer Teil des Ortes und der Region seien.

Stammgäste bei Konzerten

Das liest Peter Malt in Stammgästen bei den Konzerten ab. So gebe es einen Mann aus Demmin, der regelmäßig zum Auftakt der Prerow Stromer zum Shantychor-Treffen nach Zingst komme, auch ein Damen-Quartett aus Born finde sich immer wieder in Reihen der Zuhörer. „Bekannte Gesichter im Publikum zu sehen, gibt uns das Gefühl, dass wir begeistern können“, sagt der Chorleiter.

Der Chorleiter ist auch musikalischer Kopf der Prerow Stromer. Für die zuletzt erschienene CD steuerte Peter Malt zwei selbst geschriebene Lieder bei. Eines handelt von Strandung und Untergang des Rah-Schoners „Minna“ vor dem Darßer Ort im Jahr 1913. Im Text geht es um die Seenotretter, die seinerzeit mit Pferden und Gespann das Rettungsboot in die Brandung fuhren. Aller Einsatz war damals vergeblich, die Besatzung des aus Lübeck stammenden Schiffs kam ums Leben.

Umfangreiches Repertoire

Rund 60 Lieder haben die Sänger im Repertoire, ohne groß üben zu müssen. Insgesamt sind es rund 120 Lieder, die der Chor „drauf hat“. Weggefallen sind erst einmal die Lieder, deren Solisten nicht mehr Mitglied bei den Prerow Stromern sind. Trotzdem sei der Chor weiterhin in der Lage, anspruchsvolle Konzerte zu geben, so Peter Malt in seiner Jahresbilanz.

Die Prerow Stromer proben immer dienstags ab 18 Uhr im Schützenhaus in Prerow.

