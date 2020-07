Prerow

Es war ein ziemliches Hin und Her, nun darf der beliebte Töpfermarkt in Prerow doch stattfinden. Nachdem die Veranstaltung zweimal aufgrund der Corona-Krise abgesagt wurde, sind am 8. und 9. August Liebhaber von kunstvoller Keramik auf das Gelände des Darß Museums eingeladen. „Wir hoffen auf schönes Wetter und dass alles gut funktioniert“, sagt Antje Hückstädt, Leiterin des Darß-Museums.

Prerower Töpfermarkt im Juni kurzfristig abgesagt

Den Pfingsttermin hatte sie bereits aus eigenem Antrieb im Voraus abgesagt beziehungsweise auf das letzte Juni-Wochenende verschoben. Etliche Aussteller hatten ihre Ware bereits eingepackt, einige waren sogar bereits angereist, als zwei Tage vor dem Juni-Termin der Töpfermarkt erneut ausfallen musste.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen hatte interveniert. Spezialmärkte waren laut der Corona-Bekämpfungsverordnung zu diesem Zeitpunkt noch verboten. „Die kurzfristige Absage war bitter für alle Beteiligten“, so Antje Hückstädt. Die Veranstaltung war zu diesem Zeitpunkt vorbereitet. Seit Mai habe sie mit dem Landkreis in Kontakt gestanden, um die Voraussetzungen für die Veranstaltung abzustimmen.

Umso glücklicher ist Hückstädt, dass nun am 8. und 9. August die Kunstkeramiker nach Prerow kommen. 39 Teilnehmer werden ihre Werke an 34 Ständen präsentieren, ein Stand weniger als geplant. „Mir ist der Markt wichtig, weil die Teilnehmer seit Monaten nichts verkauft haben“, so Antje Hückstädt. Bekanntlich beklagen vor allem die vielen sogenannten Solo-Selbstständigen den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen und damit wegbrechende Einnahmen.

Corona-Regeln für den Töpfermarkt

Die Voraussetzungen, unter denen der Töpfermarkt stattfinden kann, bedeuten trotzdem einen Mehraufwand für die Veranstalter. Maximal 500 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Museumsgelände aufhalten. „Das heißt, wir müssen zählen, wie viele Menschen reingehen und wie viele Menschen das Gelände wieder verlassen“, so Antje Hückstädt.

Außerdem wird jeder Teilnehmer in einer Kontaktverfolgungsliste erfasst. Auf die übliche gastronomische Versorgung wird verzichtet. Es gibt lediglich ein Kaffee-Mobil. Es wird zudem dringend empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den üblichen 1,50-Meter-Abstand zu anderen Personen zu wahren.

Der 29. Prerow Töpfermarkt hat am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Keramiker aus ganz Deutschland bieten Raku-Keramik, Porzellane, salzglasierte Gebrauchsware, Porzellan-Schmuck und vieles mehr. Musikalisch untermalt wird der Töpfermarkt vom Klezmer- und Jazzmusiker Jürgen Plato mit seinem Trio en passant. Der Eintritt in den Museumsgarten ist frei. Der Eintritt zum Darß-Museum kostet mit Kurkarte drei Euro. Das Museum befindet sich in der Waldstraße 48.

Von Robert Niemeyer