Prerow

Bei schweren Unfällen zählt jede Minute, ja, gar jede Sekunde. Ist medizinische Hilfe nicht schnellstmöglich vor Ort, kann das schlimme Folgen haben. Der Berliner Henning Wrogemann jedenfalls hatte deshalb vor kurzem große Angst um seine Schwester. Wrogemann und seine Frau haben ein Ferienhaus in Wieck, sind große Fischland-Darß-Zingst-Liebhaber. Vor einigen Tagen war das Paar mit Henning Wrogemanns Zwillingsschwester mit dem Fahrrad in Prerow unterwegs, als diese an einer Bordsteinkante stürzte. „Es war sofort erkennbar, dass sie schwer verletzt war“, erinnert sich der 55-Jährige. Was folgte, waren lange Minuten des Wartens und Bangens.

„Meine Schwester lag auf dem Asphalt und konnte sich nicht bewegen. Dann fing es in Strömen an zu regnen. Eine ganz schlimme Situation“, erinnert sich Wrogemann. Wie sich später herausstellte, erlitt seine Schwester einen schweren Trümmerbruch in der Schulter. In einer komplizierten Operation musste das Schultergelenk durch ein künstliches Gelenk ersetzt werden. Doch bis es zu der OP kam, bis seine Schwester das Krankenhaus in Stralsund erreichte, vergingen gefühlte Ewigkeiten.

Anzeige

Rettungswagen kam aus Richtenberg

„Gegen 15 Uhr riefen wir die 112“, sagt Wrogemann. Hier hieß es, dass der alarmierte Rettungswagen aus Richtenberg komme und das mindestens 30 Minuten dauern würde. „Für uns eine unfassbare Auskunft.“ Mit Hilfe von Passanten setzte er seine Schwester auf eine Bank. „Sie war, wie wir alle, klitschnass. Sie hatte starke Schmerzen und fror, es ging ihr sichtlich nicht gut“, berichtet Wrogemann. Als Erstes erreichte die Polizei die Unglücksstelle, etwas später die DLRG. Die DLRG-Helfer hätten versucht, einen Zugang für eine Infusion zu legen. Mit dem Polizeiwagen wurde die Verletzte zum Rettungsturm an der Prerower Seebrücke gebracht, um dort auf den Rettungswagen zu warten. „Alles sehr unwürdig“, sagt Wrogemann. „Alle am Unfallort waren entsetzt. Bei einer akut lebensbedrohlichen Verletzung wäre meine Schwester vermutlich dort verstorben.“

Weitere OZ+ Artikel

Wrogemann fragt: „Wie kann es sein, dass in der Urlaubssaison, wenn die Bevölkerungszahl auf dem Fischland-Darß vervielfacht ist, die Notfallrettungspräsenz wahrscheinlich nicht angepasst und ausreichend ist? Als Urlauber gewinnt man den Eindruck, dass mit den Touristen nur Geschäfte gemacht werden sollen, nötige Investitionen hier zur Lebensrettung jedoch unterbleiben.“

32 lange Minuten

Auf Nachfrage beim Landkreis Vorpommern-Rügen bestätigt sich, dass die Anfahrt des Rettungswagens länger als üblich gedauert habe. Laut Protokoll wurde die Einsatzleitstelle um 14.51 Uhr informiert. Zunächst seien die DLRG in Prerow als Ersthelfer und der Rettungswagen aus Damgarten alarmiert worden. Der RTW musste jedoch wegen einer „dringlichen Verlegung“ – d. h. ein Krankenhauspatient in Ribnitz benötigte eine dringende Behandlung in einem Krankenhaus in Rostock – abgezogen werden. „Da kein näher gelegenes Rettungsmittel mehr frei war, wurde der RTW Richtenberg dem Einsatz Fahrradsturz in Prerow zugeordnet“, heißt es vom Landkreis.

Laut Protokoll erreichte dieser Rettungswagen um 15.23 Uhr die DLRG-Rettungswache in Prerow, also 32 Minuten nach Eingang des Notrufs. „Selbstverständlich ist die Fahrzeit sehr lang, aber weitere, nähere Mittel waren eben nicht verfügbar. Zudem waren bis zum Eintreffen des RTW qualifizierte Ersthelfer der DLRG als First-Responder-Einheit vor Ort.“

Maximale Hilfsfrist : 15 Minuten

Die durchschnittliche Hilfsfrist, also die durchschnittliche Zeit, in der der Notarzt bzw. der Rettungswagen nach Eingang des Notrufs den Einsatzort erreichte, betrug im Landkreis Vorpommern-Rügen im vergangenen Jahr 9:20 Minuten für die Ankunft des Notarztes und 10:54 Minuten für die Ankunft des Rettungswagens. Gefordert wird, dass Rettungswagen Notfallorte innerhalb von zehn Minuten erreichen. Die maximale Hilfsfrist beträgt laut Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern 15 Minuten. Diese wurde in Prerow nicht erreicht. „Ja, sofern es zum „Überlauf“ kommt und eben keine anderen, nächstgelegenen, geeigneten Rettungsmittel mehr hinzugezogen werden können, können sich in Einzelfällen solche Situationen immer mal wieder ergeben“, heißt es dazu vom Landkreis.

Wie oft das im vergangenen Jahr der Fall war, teilte der Landkreis auf Anfrage nicht mit. Die Statistiken aus 2018 haben ergeben, dass bei insgesamt 5600 Einsätzen die 15-Minuten-Frist nicht eingehalten wurde. Bei insgesamt knapp 32 700 Einsätzen entspricht das einer Quote von 17,1 Prozent, in denen die maximale Hilfsfrist nicht eingehalten wurde. Laut Gesetz sollen im städtischen Bereich 95 Prozent der Einsätze und im ländlichen Bereich 90 Prozent der Einsätze die maximale Hilfsfrist einhalten. Zumindest im Jahr 2018 lag diese Quote in Vorpommern-Rügen bei lediglich 82,9 Prozent.

Zwei Rettungswagen in Prerow und Zingst

Prerows Bürgermeister René Roloff bedauert den Vorfall. Dennoch sehe er keine großen Lücken im Rettungssystem. In Prerow und in Zingst sind Rettungswagen stationiert, die zum Unglückszeitpunkt offenbar auch im Einsatz waren. „Damit ist aus meiner Sicht die Region aber so gut versorgt, wie sie sein kann“, so Roloff. Gleichwohl habe er in die Wege geleitet, die Unfallstelle im Bernsteinweg, Ecke Parkplatz am Zeltplatz zu entschärfen. In der Vergangenheit habe es zu dem eigentlich den Normen entsprechenden abgesenkten Bordstein bereits einen Hinweis gegeben, dass dort für Radfahrer Gefahr bestehe. Nun soll in Absprache mit dem Bauamt des Amtes Darß-Fischland geprüft werden, ob der Bordstein weiter abgesenkt werden kann.

Ob es zusätzliche Rettungswagen geben wird, werde sich zeigen. Derzeit laufe nach Angaben des Landkreises landesweit eine gutachterliche Untersuchung der Rettungsdienststrukturen. Noch liegt das Ergebnis nicht vor. Mit Jahresende wird damit gerechnet.

Henning Wrogemanns Schwester jedenfalls gehe es den Umständen entsprechend gut. Die OP sei gut verlaufen. Nun sei abzuwarten, ob das künstliche Gelenk gut anwächst. „Wir schauen nach vorne“, so Wrogemann. Den Unglückstag werden die Zwillinge jedoch bestimmt nicht so schnell vergessen.

Von Robert Niemeyer