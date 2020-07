Prerow

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Prerow bekommen jetzt auch eine Aufwandsentschädigung, ein sogenanntes Stiefelgeld. Das beschlossen die Gemeindevertreter des Ostseebades während ihrer jüngsten Sitzung. Acht Euro soll es somit pro Einsatz oder Ausbildungsabend von der Gemeinde geben – und das rückwirkend zum 1. Januar 2020.

Einstimmig fassten die Gemeindevertreter den Beschluss. Gemeindevertreter Henry Plotka erklärte sich als Mitglied der Feuerwehr für befangen und stimmte nicht mit ab. „Es wird sicherlich niemand wegen der acht Euro zusätzlich in die Feuerwehr eintreten. Aber es ist eine Wertschätzung“, sagte Plotka.

„Das ist eher ein symbolischer Betrag“

Ähnlich sieht das Prerows Bürgermeister René Rolof. „Das ist eher ein symbolischer Betrag, aber die Leistung soll damit gewürdigt werden“, so Roloff. Die Motivation der Prerower Kameraden gehe ohnehin und auch ohne Stiefelgeld über das erwartbare Maß hinaus, meint der Bürgermeister.

Mittlerweile zahlen etliche Kommunen in der Region das sogenannte Stiefelgeld. Zingst hat im März die Aufwandsentschädigung auf 7,50 Euro erhöht. Die Stadt Ribnitz-Damgarten zahlt acht Euro pro Einsatz. In Ahrenshoop bekommen die Feuerwehrleute sogar 20 Euro je Einsatz. Die Stadt Barth hat vor knapp zwei Wochen das Stiefelgeld auf fünf Euro erhöht.

Satzung für die Seebrücke

Für die Seebrücke in Prerow soll zudem eine Ordnungssatzung erarbeitet werden. Die wird seit Längerem vonseiten der DLRG gefordert. Bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung werde die Satzung erstellt, so Katrin Kleist, Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Darß/Fischland. Wichtig sei, dass die Satzung rechtlich sauber ist, so Bürgermeister René Roloff. Mit der Satzung soll es möglich sein, Verstöße zu ahnden, wie beispielsweise das Springen von der Seebrücke.

Im Corona-Jahr sind die Urlaubsgäste in Prerow offenbar ein wenig anders gestrickt als in der Vergangenheit, stellte Prerows Kurdirektor Lothar Jaeschke fest. „Die händische Müllentsorgung unserer Gäste ist in diesem Jahr so schlimm wie noch nie“, verwies Jaeschke darauf, dass mancher offenbar den Weg zum Mülleimer nicht findet. Auch bei der Beachtung der Corona-Vorschriften mangele es. „Die Bereitschaft, Hinweise zu befolgen, ist geringer“, merkte René Roloff an.

Von Robert Niemeyer