Prerow diskutiert vor Rückkehr in Tourismusverband

Das Ostseebad will wieder Mitglied im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst werden. Bei zwei Enthaltungen der Vertreter des Gewerbevereins beschlossen alle anderen Gemeindevertreter die Rückkehr in den regionalen Marketingverband. Im Vorfeld der Abstimmung gab es eine längere Diskussion. Die sechs Mitglieder des Hauptausschusses der Borner Gemeindevertretung haben ebenfalls am Donnerstag einstimmig für einen Eintritt in den Tourismusverband gestimmt. Die Wiecker Gemeindevertreter stimmen während ihrer Zusammenkunft im Februar ab.

Ein bisschen erstaunt zeigte sich Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft), als sich Heiko Barthel zu Wort meldete. Der Vertreter des Gewerbevereins bemängelte das kurzfristige Zustellen der Beschlussvorlage, vermisste die Satzung des Tourismusverbandes und Informationen zur tatsächlichen Stimmenzahl Prerows in dem Verband.

Schlechtes Signal

Da half dann auch nicht der wiederholte Verweis auf Informationstreffen mit dem Chef des Tourismusverbandes, beide anwesenden Vertreter des Gewerbevereins forderten vehement die Klarstellung zur Stimmenzahl Prerows.

Die Abstimmung aus diesem Grund zu vertagen, hielt René Roloff für ein „sehr schlechtes Signal“. Das Ostseebad, so seine Vorstellung, dürfe nicht als wankelmütig dastehen. Immerhin sei es doch eine einmalige Konstellation, dass die drei Darßgemeinden in dieser Frage gemeinsam agieren wollten.

Mitreden ist angesagt

In Vorgesprächen hatten sich Vertreter von Born, Prerow und Wieck auf Initiative des Ostseebades hin zu einer wortgleichen Beschlussvorlage durchgerungen (die OZ berichtete). Der Wille zu einem Eintritt in den Tourismusverband wird ausdrücklich nicht mit dessen Leistungen fürs Marketing begründet – Heiko Barthel bezeichnete die für die zurückliegenden Jahre als sehr überschaubar –, sondern mit neuen Aufgaben für die Entwicklung der Region.

Neues Thema ist laut Bürgermeister René Roloff unter anderem die von der Landesregierung ins Spiel gebrachte Vereinheitlichung der Kurtaxe oder die Abschaffung derselben. In der Frage der Finanzierung des Tourismus will Prerow ein Wörtchen mitreden, im Verbund mit den Darßgemeinden eine starke Stimme haben. Denn Gleichmacherei kommt in Prerow gar nicht gut an.

Kritik an Leistung

Und während Heiko Barthel auf seiner Meinung nach geringen Leistungen des Verbandes ritt, dass das Verhältnis von Kosten und Aufwand nicht geklärt sei, hatte der Bürgermeister das große Ganze im Blick. Darßbahn, Radwegenetz und Ideen für eine kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs für Urlauber und Einheimische seien wichtige Themen, die jetzt anstehen. „Wir wollen nicht diejenigen sein, die sich dem verschließen“, sagte der Prerower Bürgermeister. Auf Rügen und Usedom gebe es schon funktionierende Systeme.

Kostenlos ist die Mitgliedschaft für das Ostseebad nicht. Rund 37 000 Euro beträgt der Beitrag, den Prerow jährlich zu überweisen hat. Der Mitgliedsbeitrag soll im Etat des gemeindeeigenen Kurbetriebs angesiedelt werden.

Für ein gemeinsames Agieren mit „geballter Kraft“ plädierte Sylke Hagemeister ( Prerows Zukunft). Henry Plotka ( Prerows Zukunft) gab zu bedenken, dass „ Prerow alleine nicht die Welt retten kann“. Das Ostseebad müsse Mitglied werden, wichtig sei, sich in dem Verband einzubringen. Genau das, so allgemeine Erkenntnis, sei während der früheren Mitgliedschaft nicht erfolgt. Prerow sei seinerzeit aus fadenscheinigen Gründen ausgetreten.

Neuer Seniorenbeirat berufen

Lange gesucht hat die Gemeindevertretung nach neuen Mitgliedern für den Seniorenbeirat. Nun ist es gelungen – sechs Interessenten für eine Mitarbeit in dem beratenden Gremium der Prerower Gemeindevertretung haben sich gefunden. Sie wurden von Vereinen oder Organisationen vorgeschlagen.

Mit Ende der Wahlperiode hatten die Mitglieder des früheren Seniorenbeirates ihre Mandate niedergelegt, sagte Henry Plotka vom Sozialausschuss der Gemeindevertretung. Die sechs Interessenten für eine Mitarbeit im Seniorenbeirat wurden einstimmig berufen.

