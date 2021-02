Prerow forciert neue Radwegverbindung nach Zingst

Prerow

Großes Interesse hat das Ostseebad Prerow an einer neuen Radwegverbindung in Richtung Zingst. Zusammen mit dem benachbarten Seeheilbad und dem Boddendorf Wieck – dort wurde die Idee eines Radwegs durch die Wiesen mit Querung des Prerow Stroms mit einer Solarfähre geboren – soll das ehrgeizige Vorhaben vorangetrieben werden.

Mehr als 122 000 Euro haben die Gemeindevertreter mit dem gerade erst beschlossenen Haushalt für dieses Jahr zur Verfügung gestellt. In weiteren Gesprächen mit Vertretern aus Zingst will der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) das weitere Vorgehen abstimmen. Darüber hatte er während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter berichtet.

Vor allem in Wieck werden große Hoffnungen in die zusätzliche Verbindung nach Zingst gesetzt. Während der Fahrt durch die Naturlandschaft würden sich den Nutzern neue Erlebnisse bieten, inklusive der kurzen Fährfahrt. Auf Wiecker Seite des Prerow Stroms soll mit der Renaturierung von Schwinkels Moor ein zusätzlicher naturkundlicher Lehrpfad entstehen. Für Prerow stellt die geplante Verbindung in erster Linie eine Entlastung des Radwegs auf dem Deich nach Zingst dar. Der schmale Weg ist vor allem während der Sommermonate völlig überlastet. Einer Radzählstation in Zingst hatte schon vor Jahren ergeben, dass der dortige Abschnitt zu den am meisten von Radfahrern frequentierten Radwegen zählt.

Neuer Betreiber des Cafés im „Kiek in“

Für das Café im Kulturkaten „Kiek in“ wurde ein Vertrag mit einem neuen Pächter abgeschlossen. René Roloff zeigte sich überzeugt, „dass der das sehr gut machen werde“. Die vorherige Betreiberin wollte sich verändern und hatte einen Umzug in das neue „Stahlhaus“ gegenüber des Kinos angepeilt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seinem Bericht wies der Bürgermeister darauf hin, dass der neue innerörtliche Funkmast an der Ecke Grüne Straße/Dammstraßen zum ersten März in Betrieb genommen werden soll. Der 25 Meter hohe Mast kann mit Antennen unterschiedlicher Telekommunikationsanbieter bestückt werden.

Von Timo Richter