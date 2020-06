Prerow hat Mietvertrag mit Darßer Bildungszentrum gekündigt

Prerow

Die dauerhafte Sicherung des Kita- und Schulstandortes Prerow hat für die Mitglieder der Gemeindevertretung des Ostseebades oberste Priorität. „Von der Krippe bis zum Abitur sollen Kinder weiterhin ihren Platz in unserem Ort haben“, heißt es in einer am Sonntag versandten Mitteilung der Gemeindevertretung. Dieser Weg soll aber mit einem anderen Träger beschritten werden. Grund sind demnach Differenzen zwischen Gemeinde auf der einen und dem Schul- und Kitaträger auf der anderen Seite.

Das Schulgebäude mit Kindertagesstätte, dabei handelt es sich um den Altbau, und das umliegende Grundstück sind Eigentum der Kommune. Der Schulträger, die Darßer Bildungszentrum gGmbH, nutzt Gebäude und Grundstück auf Basis von Mietverträgen. Diese Verträge hat die Kommune gekündigt. Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) hatte davon gesprochen, damit die Reißleine gezogen zu haben.

Gemeinde und Internationaler Bund informieren

Nicht gekündigt wurde die Trägerschaft der Schule. „Über die Trägerschaft einer freien Schule entscheidet das Bildungsministerium“, heißt es seitens der Gemeindevertretung. Der Mietvertrag sei allerdings Sache der Gemeinde. Und die möchte das Mietobjekt eigener Darstellung zufolge einem neuen Schulträger übergeben.

Unter dem Motto „Gemeinsam Schule stark machen“ seien mit dem Internationalen Bund – dabei handelt es sich um einen großen freien Träger der Jugend-, Sozial und Bildungsarbeit – Perspektiven für den Schulstandort Prerow entwickelt worden, heißt es in der Mitteilung der Prerower Gemeindevertretung. Über diese gemeinsamen Vorstellungen wollen Gemeinde und Internationaler Bund am Montag, den 22. Juni, informieren. Die öffentlich Info-Veranstaltung beginnt an dem Tag um 18 Uhr auf der Freilichtbühne. Die Gemeindevertretung und der Internationale Bund wollen eine „zukunftsfähige Perspektive“ beschreiben.

Schulelternrat kritisiert Vorgehen der Kommune

Der Vorsitzende des Schulelternrates der Freien Schule Prerow, René Wegner, weist in einem Schreiben ausdrücklich darauf hin, dass das Ostseebad keine Befugnis habe, der gemeinnützigen GmbH als Schulträgerin zu kündigen. „Keine Gemeinde darf in MV entscheiden, wer Träger einer freien Schule ist. Diese Befugnis hat allein das Bildungsministerium.“

Prerow habe bedauerlicher Weise nicht zur Kenntnis genommen, dass sie nur ein Schulgebäude hat, das sie lediglich an die Schulträgerin vermietet habe, nicht aber eine Schule. „Nach dem Schulrecht von Mecklenburg-Vorpommern hat keine Gemeinde eine freie Schule, über die sie nach Gutdünken bestimmen kann. Was die Gemeinde hier betreibt, ist in höchstem Grad unseriös.“

Schulleiter Gerald Schaarschmidt hatte Ende vergangener Woche die Kündigung bestätigt. Gleichwohl hatte der Schulträger, bis 2019 war das der Verein Darßer Bildungszentrum, seit dem Jahr 2008 auf einen Erbbaupachtvertrag für den Altbau gehofft.

Unterricht über Mindestmaß hinaus

Kritik von Eltern an einer nur sporadischen Aufgabenstellung seit der Schulschließung infolge der Corona-Krise und einem Unterricht nahezu ausschließlich in Nebenfächern für Schüler ab der Klassenstufe fünf weist der Vorsitzende des Schulelternrats zurück. Zutreffend sei, dass der Unterricht nach der teilweisen Öffnung in allen Klassen sogar über das durch das Bildungsministerium MV geforderte Mindestmaß aufgrund der räumlichen und personellen Kapazitäten gesteigert werden konnte.

