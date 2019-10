Prerow macht Dampf bei Entscheidungsprozessen

Prerow

Entscheidungen von allgemeinem Interesse sollen in Prerow künftig schneller über die Bühne gehen als bisher. Die Gemeindevertreter des Ostseebades haben während ihrer jüngsten Zusammenkunft eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen. In diesem Zusammenhang geht es um die Erhöhung von Wertgrenzen, innerhalb derer Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) ohne Abstimmung mit Ausschüssen oder Gemeindevertretung einen Auftrag erteilen kann – etwa um Löcher einer viel befahrenen Straße zu stopfen. Außerdem finden sich in der geänderten Hauptsatzung die Empfehlungen des Deutschen Städte- und Gemeindetages zur Frage der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kommunalpolitiker wieder.

In der Straffung von Entscheidungsprozessen sieht der Bürgermeister eindeutig einen Vorteil, könnten bestimmte Aufgaben – nämlich die von allgemeinem Interesse – künftig zügiger abgearbeitet werden. Weiterhin will René Roloff bei Entscheidungen zu weniger dringlichen Fragen die kommunalen Gremien beteiligen, wie er ausdrücklich betont.

Enormer Aufwand

Nicht ausgeschöpft haben die Gemeindevertreter mit ihrer Zustimmung zur geänderten Hauptsatzung sämtliche vom Städte- und Gemeindetag empfohlenen finanziellen Entschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit, so René Roloff. So werden monatliche Sockelbeträge für Amtsträger nicht in Anspruch genommen. Die Neuregelung bezeichnet der Bürgermeister als „Wertschätzung für das Ehrenamt“. Schließlich sei die tatsächlich gezahlte finanzielle Entschädigung lediglich ein „symbolischer Ausgleich“ für den betriebenen Aufwand als Gemeindevertreter oder Bürgermeister.

„Ein Amt als Gemeindevertreter muss so attraktiv sein, dass sich überhaupt Bewerber für die Aufgabe finden“, urteilt der Prerower Bürgermeister. Gerade das Gremium des Ostseebades leiste hinsichtlich des Engagements enormes, etwa durch zusätzliche Arbeitsgruppen innerhalb der Gemeindevertretung. Anderenorts wurde ein Arbeitskreis schon zu einem Ausschuss erhoben, um den Mitgliedern für deren Arbeit wenigstens eine kleine finanzielle Entschädigung zukommen lassen zu können. Dass das kommunalpolitische Engagement wenigstens etwas ausgeglichen wird, sieht René Roloff auch als wichtig an, um Menschen überhaupt für einen ehrenamtlichen Einsatz auf dem politischen Parkett zu bewegen.

Dammstraße wird zerkrümelt

Beschlossen haben die Gemeindevertreter während der jüngsten Sitzung auch verschiedene Auftragsvergaben. So soll noch in diesem Jahr mit der Sanierung der Dammstraße begonnen werden. Die alten Betonplatten, so der Plan, werden geschreddert. Dieses Material soll anschließend den Grundstoff für eine neue wassergebundene Oberfläche geben. Auch die Mühlenstraße soll in Angriff genommen werden, erst einmal im Abschnitt zwischen August-Bebel-Straße und Strandstraße.

Im zweiten Anlauf konnten die Arbeiten zur Umgestaltung des Mittelweges im Bereich Kirchenort zu einer Fahrradstraße vergeben werden. Die erste Ausschreibung habe laut René Roloff unterm Strich zu viel zu hohen Kosten geführt. In einem zweiten Durchgang gab es für die Kommune akzeptable Kostenvoranschläge. Darum erfolgte nun auch die Vergabe. Die künftige Fahrradstraße ist Teil des europäischen Ostseeküsten-Fernradweges. Beschlossen wurde zudem, die Verkehrszeichen im Ort zu reinigen und nötigenfalls wieder instand zu setzen.

Befragung zu Wohnraum

Mit eingebunden ist Prerow in der Kooperation zwischen Zingst und Barth. In der Vinetastadt soll Wohnraum für auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst beschäftigte Menschen zur Verfügung gestellt werden, so die Idee (die OZ berichtete). Nun soll eine Befragung beginnen, um überhaupt den Bedarf zu ermitteln. „ Prerow sitzt mit am Tisch, um belastbares Zahlenmaterial zu erhalten“, sagt der Bürgermeister. „Da sind wir gerne mit dabei.“ Geplant ist eine öffentliche Auswertung. Der Wohnraum, der in Barth zur Verfügung gestellt werden könnte, sei gezielt für Mitarbeiter auf der Halbinsel vorgesehen.

Von Timo Richter