Prerow

Schluss mit einer zuweilen verwirrenden Nummerierung der Strandzugänge entlang der Nordküste der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Nachdem Zingst mit einer neuen Strand- und Badeordnung eine durchgehende Nummerierung von Ost nach West beschlossen hatte, hat Prerow nun nachgezogen. Im Bereich des Ostseebades wird an die Zählweise von Zingst angeknüpft. So haben es die Prerower Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Zusammenkunft beschlossen. Ohne vorherige Diskussion fiel die Entscheidung aber nicht.

So musste der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) seinen Wunsch beerdigen, den Zahlen die Buchstabenkombination PRE voranzustellen, analog zur Bezeichnung von Fischerbooten. Das, so die Einschätzung des Bürgermeisters, sei nicht nur ein kleines Zeichen von Individualität, sondern mache den Besuchern auch klar, auf welchem Gemeindegebiet sie sich befänden. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hätte sich mit diesem System anfreunden können. Die weiterführende Idee René Roloffs war es, dass alle anderen betroffenen Kommunen auf der Halbinsel auch die Buchstabenkennung vor die Nummer der Strandzugänge setzen.

Zählsystem ohne Brüche

Zu kompliziert, lautete allerdings die Mehrheitsmeinung in der Prerower Gemeindevertretung. Und der Beschlussvorschlag ging am Ende sogar noch weiter. Um keine Brüche im Zählsystem zu erzeugen, wird die in Zingst begonnene Nummerierung auf Prerower Gemeindegebiet fortgeführt. Der westlichste Strandzugang auf Zingster Gebiet trägt die Nummer 33. Daran schließt Prerow mit der eigenen Nummerierung an und endet am Strandzugang Bernsteinweg, der künftig die Nummer 49 haben wird.

Strandaufgang Zingst Quelle: Benjamin Barz

Zingst hatte seine historisch gewachsene Nummerierung teilweise doppelt vergebener Nummern reformiert, weil beispielsweise der Rettungsdienst, aber auch Urlauber aufgrund der unübersichtlichen Zählweise immer wieder ins Schwimmen gerieten. Die Leiterin des dortigen Ordnungsamtes, Karin Eiweleit, hatte nach der Beschlussfassung der neuen Strand- und Badeordnung den Vermietern von Ferienunterkünften geraten, die neue Nummerierung in ihre Flyer aufzunehmen. Der Sportstrand beispielsweise ist nicht länger am Strandübergang 6 zu finden, sondern – nach neuer Zählweise – am Strandzugang 14.

Born will nachziehen

Doch was geschieht mit den Strandzugängen noch weiter westlich bis hin zum Nothafen? Die nämlich gehören zu Borner Gemeindegebiet. „Born wird sich einer durchgängigen Nummerierung allein schon aus Gründen der Organisation eines Rettungseinsatzes nicht verschließen“, sagt der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (Liste Bürger für Born) auf Nachfrage.

Noch aus seiner Zeit als Kreisbrandmeister erinnere er sich, dass die Durchnummerierung der Strandzugänge immer wieder einmal Thema gewesen sei. Er wolle die Problematik kurzfristig mit dem Leiter des Kurbetriebs besprechen. Den Strandzugang am Bernsteinweg beispielsweise teilen sich Born und Prerow, da wäre es unsinnig, für einen Übergang unterschiedliche Bezeichnungen zu haben.

Gerade auf dem schmalen Weg auf dem Deich zwischen Prerow und Zingst ereignen sich während der Saison immer wieder schwere Unfälle mit Radfahrern. Die Strecke zählt zu einer der am meisten befahrenen in ganz Deutschland. Das hatte vor Jahren die Auswertung der Ergebnisse einer Zählstation nahe der Zingster Seebrücke ergeben. Umso wichtiger ist eine eindeutige Nummerierung der Strandzugänge, um nicht kostbare Zeit bei einer Suche nach dem Einsatzort zu verlieren. Das war die wesentliche Intention in Zingst, um die Bezeichnungen der Strandzugänge neu zu ordnen.

Von Timo Richter