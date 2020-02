Prerow trägt Extra-Kosten für Straßenentwässerung

Prerow

Über den Mittelgrund will das Ostseebad Prerow eine Fahrradstraße bis zum Deich bauen. Jetzt musste nachgebessert werden. Um Niederschlagswasser von der Straße zu bekommen, muss laut Planern eine Pumpe eingesetzt werden, die das Wasser vom tief gelegenen Bereich nahe des Deichs in den Ablaufgraben in Höhe der Seemannskirche befördert. Während einer Dringlichkeitssitzung haben die Gemeindevertreter am Donnerstag bei einer Enthaltung die erforderlichen Mittel in Höhe von rund 56 000 Euro freigegeben.

„Wenn wir das nicht machen, droht bei Starkregen eine Überflutung“, sagte Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft). Aufgrund eines zu geringen Gefälles könnte das Wasser in einem unter der Straße verlaufenden Kanal nicht zum Abflussgraben gelangen. Um die termingerechte Fertigstellung der Maßnahme nicht zu gefährden, hatte der Bürgermeister zum außerordentlichen Treffen gerufen. Einen Zeitverzug von zwei Wochen bis zur nächsten regulären Zusammenkunft der Gemeindevertreter wollte René Roloff nicht warten.

Die Pumpe soll in das Überwachungssystem des Abwasserzweckverbandes eingebunden werden. Somit sei eine kontinuierliche Überwachung der Funktionsfähigkeit gewährleistet, sagte der Bürgermeister. Welche Zusatzkosten damit auf die Kommune zukommen, konnte noch nicht gesagt werden.

Derzeit wird mit 7000 Euro für die Planung und weiteren 40 000 Euro, jeweils netto, für den Bau der Anlage gerechnet. Vor allem die Planungskosten waren Heiko Barthel (Gewerbeverein) ein Dorn im Auge. Für Versäumnisse bei der Planung dürften der Kommune keine Mehrkosten entstehen.

Von Timo Richter