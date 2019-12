Prerow übernimmt Hoheit über Inselhafen und Seebrücke

Prerow

Mit breiter Mehrheit haben sich die Prerower Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Zusammenkunft für eine Inkommunalisierung der bislang gemeindefreien Flächen in der Ostsee ausgesprochen, in deren Grenzen der Inselhafen in Verlängerung der Seebrücke entsteht. Sowohl über die verlängerte Seebrücke als auch den Hafen selbst samt dem zusätzlichen Steinwall südwestlich der Zufahrt kann die Kommune damit das Hoheitsrecht ausüben. In diesem Zusammenhang benötigt die freiwillige Feuerwehr des Ostseebades ein weiteres Fahrzeug.

Mit dem Mehrheitsbeschluss erhält das Ostseebad auf dem Darß nicht nur die ordnungsrechtliche Zuständigkeit, mit der Entscheidung fällt die neue Seebrücke samt Hafen auch in die Zuständigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Prerow, wie Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) sagt. So ein Fahrzeug müsse den Gegebenheiten angepasst sein, Gewicht und Dimensionen für einen Einsatz auf der Seebrücke beziehungsweise im künftigen Inselhafen gegenüber herkömmlichen Einsatzfahrzeugen deutlich geringer sein. Der Bürgermeister geht von einer Beteiligung am Anschaffungspreis durch das Land aus. Eine Bestellung so eines Feuerwehrautos ist aber noch nicht auf den Weg gebracht.

Eigentumsverhältnisse ändern sich nicht

Wohl regelt die Inkommunalisierung des Bereichs der Bundeswasserstraße Ostsee die Zuständigkeiten für Kommune und Landkreis, nicht aber die Eigentumsverhältnisse. Die ändern sich damit nicht. In Reihen der Gemeindevertreter wurde diskutiert, warum nur der Bereich der Seebrücke und des Inselhafens in Zuständigkeit der Kommune gelangen soll – damit ein verwinkeltes Areal und nicht ein allumfassendes Rechteck. Das sei vorgegeben worden, so der Bürgermeister. Erhalt, Reparaturen oder Ersatz obliegen weiter dem Eigentümer des Bauwerks. Das ist in diesem Fall das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Gesprächsbedarf zu Wasserwanderrastplatz

Gar nicht lange diskutiert haben die Gemeindevertreter über die Aufstellung des Bebauungsplans Wasserwanderrastplatz. Sie haben eine Beschlussfassung vertagt. In der Vorlage wurden zahlreiche Ideen zur Attraktivitätssteigerung von Hafen und Anleger für Freizeitskipper hineinformuliert (die OZ berichtete). Doch innerhalb der Gemeindevertretung wurde noch Gesprächsbedarf angesichts der besonderen Lage des Hafens im Prerowstrom geltend gemacht.

Es handele sich laut René Roloff um einen Außenbereich, der zugleich schon Teil des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft ist. „Das ist ein spezieller Bereich, da wollen wir im Konsens mit der Nationalparkverwaltung rangehen“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage. Möglichkeiten, etwa zur Erweiterung des gastronomischen Angebots, dem Bau eines Spielplatzes oder eines Grillplatzes, sollen in Gesprächen mit der Nationalparkverwaltung ausgelotet werden. Diese Gespräche sollen Anfang kommenden Jahres geführt werden.

Splitterflächen gibt es künftig ohne Aufschlag

Die Handhabung zu vereinfachen und Klarheit schaffen – das war Ziel eines neuen Umgangs mit sogenannten Splitterflächen. Um diese kleineren Grundstücksteile geht es häufig beim Straßenbau, für sich genommen, allein sind die Grundstücksteile nicht nutzbar, so René Roloff. Bislang hat die Kommune für den Verkauf solcher Grundstücke Aufschläge zum Bodenrichtwert eingefordert. „Das entsprach aber nicht mehr der Realität“, so der Bürgermeister angesichts immer weiter steigender Bodenrichtwerte. Folge: Niemand hätte solche Splitterflächen erworben und das „hätte dem Straßenbau geschadet“. Splitterflächen werden bis zu einer Größe von 20 Quadratmetern zum jeweiligen Bodenrichtwert veräußert.

Aufgeräumt haben die Gemeindevertreter auch in der Geschäftsordnung. So wurde für ein zügigeres Arbeiten die Ladefrist um zwei Tage verkürzt. Gleichzeitig wurde die Einreichfrist für Beschlussvorlagen verlängert, um dem Amt Darß/Fischland mehr Zeit zur Prüfung zu geben. Die Einwohnerfragestunde erfolgt künftig zum Ende des öffentlichen Sitzungsteils. Dadurch ist es möglich, dass auch Fragen zu zuvor behandelten Tagesordnungspunkten gestellt werden können.

Von Timo Richter