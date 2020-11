In Prerow und Ahrenshoop auf Fischland-Darß-Zingst sind am Mittwoch zwei Autos aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter ließen einige Dinge daraus mitgehen. Die Polizei sucht nun nach Leuten, die die Taten eventuell beobachtet haben.

Zwei Autos sind am Mittwoch auf dem Darß aufgebrochen worden – eines in Prerow, eines in Ahrenshoop. Quelle: Friso Gentsch/dpa