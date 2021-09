Prerow

Es gibt Neuigkeiten zum Bau einer Seniorenanlage in dem Ostseebad. Die Gemeindevertreter haben während ihrer jüngsten Zusammenkunft im nichtöffentlichen Teil beschlossen, „dem Unternehmen etwas auf den Tisch zu legen“, wie Bürgermeister René Roloff auf Nachfrage sagt. Damit begönnen die Verhandlungen mit der Interessentin. Konsens in der Gemeindevertretung ist es dem Bürgermeister zufolge, das Grundstück an der Hülsenstraße/Ecke Hagenstraße – dort steht derzeit die Ruine eines früheren Altenheims – nur in Erbbaupacht zu vergeben. „Von einem Abschluss sind wir noch weit entfernt.“ Aber die Kommune wolle das Verfahren endlich in Gang bringen, so der Bürgermeister.

Rückkehr zu ursprünglichem Konzept

In der Vergangenheit war das Projekt letztendlich Differenzen mit einem möglichen Betreiber gescheitert. Knapp 500 Unterschriften für den Bau der Anlage haben die Mitglieder des Seniorenbeirates in Prerow im Jahr 2018 gesammelt. Seinerzeit stand das Deutsche Rote Kreuz in den Startlöchern, um die Seniorenwohnanlage nach Wünschen der Kommune zu bauen und zu betreiben. Die damalige Mehrheit in der Gemeindevertretung von Mitgliedern der Wählergemeinschaften Gewerbeverein und Handwerker favorisierte dagegen Bau und Betrieb durch die Kommune. Das DRK sollte lediglich Betreuungs- und Pflegeleistungen anbieten. Argumentiert wurde mit Kostenvorteilen für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner. Auf dieses Modell hatte sich der Wohlfahrtsverband nicht eingelassen und zog sich in der Folge zurück.

Keine Aussagen wollte René Roloff darüber treffen, mit welchem Unternehmen die Verhandlungen über Bau und Betrieb der in Prerow seit Langem gewünschten Seniorenwohnanlage aufgenommen werden sollen. Allerdings werde wieder das ursprünglich vorgesehene Konzept, einer baut, einer betreibt angestrebt.

Von Timo Richter