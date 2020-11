Prerow

Nach dem Corona-Ausbruch in der Ostseeklinik Prerow hat die Abreise der 200 Patienten begonnen. Laut Direktorin erfolgt das in geordneter Form. Nachdem am Freitag zwei Patienten mit leichten Symptomen positiv auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus getestet wurden, mussten sich sämtliche Patienten sowie die Beschäftigten einem Test unterziehen.

Ergebnis: Bei weiteren 28 Personen, darunter fünf Beschäftigten, wurde eine Infektion festgestellt. Es gibt auch schon eine Strategie für die Zukunft.

Anzeige

In Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung wurden eilig mögliche Kontaktketten ermittelt, Patienten und Personal je nach Intensität in unterschiedliche Kategorien eingestuft. Die meisten der positiv getesteten Patienten wiesen keine Symptome auf.

Abreise meist im eigenen Auto

Diese Kategorien sind nun auch entscheidend für die Art und Weise der Rückfahrt der Patienten, die laut Klinikdirektorin Barbara Landwehr schon begonnen hat. Sie hofft, dass die Abreise der Patienten bis Ende dieser Woche erfolgt sein wird. Abhängig von der Einstufung wird die Heimreise der Patienten organisiert. Die meisten Reha-Patienten würden mit dem eigenen Auto nach Hause fahren beziehungsweise abgeholt.

Anders sieht das bei den infizierten Patienten aus. Für die muss eine Spezialbeförderung organisiert werden. Das heißt, diese Frauen und Männer werden in einem speziellen Krankentransportwagen an den Wohnort zurückgebracht, wie die Klinikdirektorin sagt. Gemeinsam ist allen Betroffenen: Zu Hause müssen sie sich in Quarantäne begeben. Gleiches gelte für das Personal.

Aufregung blieb aus

Natürlich seien bei den Patienten nach der Nachricht über die Infektionen viele Fragen aufgetaucht. Die Atmosphäre in der Klinik – als Quarantänebereich ist der Zutritt verwehrt – beschreibt Barbara Landwehr als ruhig. Große Aufgeregtheit habe es nach der Meldung nicht gegeben. Zugleich betonte Barbara Landwehr die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung.

Keine Auswirkungen hat der Corona-Ausbruch in der Ostseeklinik Prerow auf die Mutter-und-Kind-Kurklinik im benachbarten Zingst. Beide Kliniken werden von demselben Management, der Rehasan mit Sitz in Köln, verwaltet.

Lesen Sie auch:

Kein Austausch von Patienten und Personal

Zwischen beiden Einrichtungen gibt es laut Barbara Landwehr weder einen Austausch von Patienten noch von Personal. „Es sind unterschiedliche Einrichtungen.“ Ein Wechsel von Beschäftigten zwischen beiden Einrichtungen sei aufgrund der „komplett unterschiedlichen Arbeitsfelder“ gar nicht möglich.

Aber sowohl in Prerow als auch in Zingst sei man auf einen wie nun erfolgten Ausbruch des Coronavirus vorbereitet, betont die Prerower Klinikleiterin. „Es passiert so viel, ich hoffe, dass das Pandemiegeschehen schon bald besser handzuhaben ist.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Nicht genug Schnelltests geliefert

Eine Strategie dafür wird in Prerow in dem vermehrten Einsatz von Schnelltests gesehen. Die seien zwar – wie jeder andere Test auch – teilweise fehlerhaft. Aber mit diesen Tests für Patienten und Personal würden „Zufallsfunde“ gemacht, die im Anschluss genauer getestet würden.

In Prerow sei dieses Vorgehen allerdings nicht komplett umzusetzen gewesen. Es gab laut Klinikchefin Barbara Landwehr nicht die benötigte Anzahl von Schnelltest. „Wir haben nur eine kleine Lieferung erhalten.“ Das Pandemiegeschehen habe die Ostseeklinik in Prerow in der Folge eingeholt. Mit der Schnelltest-Strategie sollte eine größere Verbreitung des Coronavirus möglichst verhindert werden.

Meistbetroffener Landkreis

Aufgrund der Vielzahl der Corona-Infektionen ist der Landkreis Vorpommern-Rügen nun der meistbetroffene in Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt schrammte die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern der vergangenen sieben Tage an der 70er-Marke und stellte am Mittwoch den höchsten Wert dar.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter