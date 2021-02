Prerow

Seit Beginn des Jahres ist Friedrich Schweitzer Kurdirektor im Ostseebad Prerow. Im OZ-Gespräch verrät der 57-Jährige aus Dierhagen, wie er den Tourismus in Prerow ändern möchte was er als Voraussetzung dafür einschätzt.

Haben Sie Ihre Vorstellungsrunden in dem Ort hinter sich gebracht, haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Ich bin gut angekommen, das kann ich wirklich sagen. Ich konnte mich aber nicht bei allen Akteuren im Tourismus vorstellen. Geplant war ein Treffen im „Kiek in“, dass konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Inzwischen habe ich viele Gespräche geführt. Und da ist es egal, ob es sich um einen Hotelier mit 30 Zimmern handelt oder um einen Privatvermieter mit zwei oder drei Ferienwohnungen. Wir sitzen alle im gleichen Ort. Wichtig ist es, alle bei der Entwicklung des Tourismus in Prerow mitzunehmen. Für mich ist es selbstverständlich, auf die Kleinen genauso zu hören wie auf die Großen. Erwartungen hatte ich gar keine. Ich bin sehr neutral an die neue Aufgabe herangetreten.

Das Corona-Virus hat nicht nur ihre Vorstellung in dem Ort ausfallen lassen, es hat sicher Auswirkungen auf die tägliche Arbeit?

Sicherlich. Aber wir planen die Saison, als würde es das Virus nicht geben. Wenn man Künstler haben will, muss man sich frühzeitig kümmern, sonst bleibt der Veranstaltungskalender leer. Wir fahren, wie man so schön sagt, auf Sicht. Wie sich die Situation etwa zu Ostern darstellen wird, muss sich erst noch zeigen. Weil es kurzfristig nicht zu organisieren ist, wurde die Frauentagsparty am 8. März schon abgesagt.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele?

Ganz großes Thema, ist wie in anderen Orten auch eine Verlängerung der Saison. Das kann meiner Ansicht nach aber nur Schritt für Schritt erfolgen. Was ist, wenn beispielsweise Angebote im März gut angenommen werden, aber vielleicht große Teile der Gastronomie noch gar nicht auf zusätzliche Gäste eingestellt sind. Dann haben wir nichts gewonnen. Darum sollten solche Maßnahmen immer gemeinsam mit den Akteuren vor Ort in Angriff genommen werden. Aber: Man muss einfach mal anfangen. Das ist ein erster Schritt. Dann muss versucht werden, die anderen mitzunehmen.

Ziel kann es aber doch nicht sein, immer mehr Urlauber in den Ort zu holen.

Richtig, in der Hochsaison ist schon jetzt festzustellen, dass die Infrastruktur an ihre Belastungsgrenze stößt. Gleichzeitig wächst die Zahl der Gästebetten kontinuierlich weiter. Hier werden in Kooperation mit der Gemeinde kluge Konzepte entwickelt werden müssen.

Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr schien es, die Halbinsel werde geradezu überrannt. In verschiedenen Orten wurden trotz der langen Einschränkungen mehr Übernachtungen gezählt. Trifft das auch auf Prerow zu?

Nein. Wir hatten im zurückliegenden Jahr sowohl etwas weniger Gäste als auch weniger Übernachtungen. Die Einnahmen allerdings sind unverändert geblieben. Das lag aber an der Erhöhung der Kurabgabe. Klasse statt Masse – das ist ein schwieriges Thema. Wir wollen die Qualität unserer Angebote nicht nur halten, sondern erhöhen. Was wir nicht wollen, ist auf ein Massentourismusklientel zu setzen.

Und wie wollen Sie das realisieren?

Ach, da habe ich schon mehrere Ideen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die eine große Wirkung erzielen. In Prerow gibt es einige Ecken, die mit einer jahreszeitlich entsprechenden Bepflanzung gleich viel schöner aussehen würden. Auch die Rasenfläche vor der Kurverwaltung lässt sich schöner gestalten. Das lässt sich machen, schließlich haben wir einen gelernten Gärtner im Team. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Sicher ist aber, dass solche Maßnahmen Hand und Fuß haben sollen.

Im Alleingang planen Sie das aber nicht, oder?

Nein. Zeitnah will ich mit Vertretern von Born und Wieck zusammenkommen, um abzustimmen, welche gemeinsamen Aktivitäten möglich sind. Und dann ist da noch der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst. Das Ostseebad ist im vergangenen Jahr wieder Mitglied geworden. Ich könnte mir zum Beispiel ein noch intensiveres Engagement in dem Verband vorstellen. Ich will damit Positives für Prerow fördern. Vorteil ist, dass ich Verbandsarbeit kenne – damals im Verband für Fährschifffahrt und Fährtourismus.

Damals mussten Sie grenzüberschreitend denken. Wie ist das heute?

Ein bisschen ist das jetzt auch so. So muss der Prerower Internetauftritt dringend erneuert werden. Die Website ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Außerdem brauchen wir Vermarktungslösungen, um Prerower Aktivitäten auch über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, am besten sogar über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus zu kommunizieren. Darauf werden wir künftig ein größeres Augenmerk legen, auch wenn es Geld kostet.

Von Timo Richter