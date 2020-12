Prerower Lebensretter unterstützen Impfzentrum ab Ende Dezember

Prerow

Um möglichst schnell einen großen Teil der Bevölkerung impfen zu können, werden in ganz Deutschland derzeit Impfzentren und mobile Impfstationen eingerichtet. Um einen reibungslosen Arbeitsablauf in den Impfzentren zu gewährleisten, sind die Hilfsorganisationen landesweit um Unterstützung gebeten worden.

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich Kameraden der Ortsgruppen Prerow, Grimmen und Mönchgut auf Rügen freiwillig bereiterklärt, bei den noch in diesem Jahr beginnenden Impfungen gegen das Coronavirus zu helfen, teilt der Pressesprecher des DLRG-Landesverbandes MV, Thorsten Erdmann, mit.

Vorpommern-Rügen: Impfstart im Januar

Am 28., 29. und 30. Dezember werden etwa mobile Impfteams der Ortsgruppe Grimmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald eingesetzt. Ab Januar 2021 beginnt dann der stationäre Betrieb in den Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Rügen. Dort werden dann die medizinisch geschulten Fachkräfte der Ortsgruppen Prerow und Mönchgut in zwei Schichten zum Einsatz kommen.

Die ehrenamtlichen Helfer der DLRG werden für die allgemeine Verwaltung, die Datenverarbeitung und die Personalverwaltung sowie die Anmeldung, Aufklärung, den Dokumentencheck, die Betreuung beim Impfen sowie Nachbetreuung während der 30-minütigen Erholungszeit benötigt.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat sich bisher als einziger Landkreis mit einem Hilfeersuchen an die DLRG gewandt. Insgesamt 16 DLRG-Ärzte, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten unterstützen nun die Behörde bei der Verabreichung der ersten 1000 Impfdosen im Landkreis.

Von Jens Burmeister