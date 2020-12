Prerow

Gut hundert Millionen Kilometer entfernt hat im Sommer der Komet Neowise die Erde passiert. In der Gemeindevertretung des Osteebades Prerow sind manche Gedanken im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens anscheinend ebenso weit von der Realität entfernt. Nur mit hauchdünner Mehrheit wurde das Eigentum an der Seebrücke ans Land übertragen. Die marode Seebrücke will die Kommune nicht komplett auf eigene Kosten reparieren oder ersetzen, damit sie als Anbindung für den Inselhafen herhalten kann.

Die Kritik in der Gemeindevertretung am Donnerstag fiel allerdings zuweilen um Jahre zurück. Unisono bemängelten Vertreter der Wählergemeinschaft Gewerbeverein, dass die Kommune überhaupt Kosten für den Abriss der Seebrücke – der ist nach zwei Gutachten die günstigste Lösung, so dass ein Neubau auf Kosten des Landes später als Zuwegung zum Inselhafen dienen kann – entstehen sollten. Das jedenfalls sei die Frage bei einem Bürgerentscheid gewesen, hieß es, „keinerlei Kosten für die Kommune“.

Anzeige

Unfaire Kostenbeteiligung bemängelt

Heiko Barthel ( Gewerbeverein) bezeichnete es als unfair, dass die Kommune nun an den Kosten für den Abriss der maroden Seebrücke beteiligt werde. „Scheibchenweise wird uns mit dem Hafenbau immer mehr untergeschoben.“ So solle die Gemeinde auch noch eine Nutzungsvereinbarung für die – vom Land gebaute – neue Seebrücke unterzeichnen, mit Kosten für den Unterhalt. Und ein Anleger für eine Schiffsverbindung nach Møn beispielsweise sei auch nicht kostenlos.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Fraktionskollegin Daniela Malt bemängelte, dass Prerow an den tatsächlichen Abrisskosten beteiligt werden solle. Der Beitrag der Kommune sollte zuvor beziffert werden. Michael Jahncke ( Gewerbeverein) kritisierte, dass die Gemeindevertreter massiv in den Haushalt des Kurbetriebs eingreifen würden. Denn dort ist die Seebrücke als Eigentum gelistet – und inzwischen fiskalisch abgeschrieben. Außerdem sei von der nun geforderten Befahrbarkeit der Seebrücke anfangs nie die Rede gewesen. Den Vergleich der Abrisskosten infolge eines gewünschten Eigentumsübertrags bezeichnete der Hotelier als Milchmädchenrechnung.

Mühevolles Zerstreuen von Zweifeln

Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) hatte alle Mühe, Zweifel zu zerstreuen, Aussagen zu widerlegen. Allein die mögliche Darstellung der Abrisskosten nach Eigentumsübertrag im Wirtschaftsplan ließ er gelten. Ansonsten trat er vehement für das Vorhaben ein.

Lesen Sie auch

Zwei Gutachten hätten einer Sanierung mit Millionenaufwand einen Abriss und Neubau der Seebrücke favorisiert, erläuterte der Bürgermeister. Das Ergebnis nach Gesprächen mit dem Land, das Eigentum an der 1993 gebauten Seebrücke von der Gemeinde ans Land abzugeben sah René Roloff als Glücksfall. Statt der kompletten geschätzten Abrisskosten in Höhe von gut 600 000 Euro sei die Kommune nur mit 40 Prozent beteiligt, also mit rund 240 000 Euro.

Bereitschaft zur Kostenübernahme signalisiert

Die Kosten werden laut Beschluss in den Etat der Kommune beziehungsweise in den Wirtschaftsplan des gemeindeeigenen Kurbetriebs, sowieso Teil des Haushaltes der Kommune, für das Jahr 2022 eingestellt. Im Grunde genommen ging es nur um die Bereitschaft einer Kostenübernahme.

Das Große und Ganze im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens in Verlängerung der Prerower Seebrücke als Ersatz für den zu schließenden Nothafen Darßer Ort in der Kernzone des Nationalparks hatte der Bürgermeister im Sinn. René Roloff verwies auf die gute Kooperation mit der Landesregierung in dieser Frage. Sämtliche Projekte der jüngeren Vergangenheit seien mit Höchstsätzen gefördert worden.

Hauchdünne Mehrheit nach namentlicher Abstimmung

Das soll auch künftig erfolgen. Ausdrücklich forderte der Bürgermeister, das Land nicht mit einer Ablehnung des Eigentumsübertrag „vor den Kopf zu stoßen“. Natürlich blieben Unterhaltskosten, die die Kommune sowieso hätte tragen müssen. Berechnet werden die laut René Roloff allerdings nur für die ursprüngliche Länge der Seebrücke.

Auf Antrag von Michael Jahncke erfolgte eine namentliche Abstimmung. Die drei Vertreter der Wählergemeinschaft Gewerbeverein widersprachen dem vorgeschlagenen Eigentumsübertrag. In der Wählergemeinschaft gab es ein geteiltes Bild. Vier Vertreter stimmten für die Vorlage, drei Mitglieder enthielten sich. Knapper konnte die Entscheidung nicht ausgehen.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter