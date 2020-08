Prerow

Um 6.30 Uhr ist es mit der Ruhe von Bernd-Joachim Busecke vorbei. Schwere Baumaschinen treffen an der Bushaltestelle an der Langen Straße in Prerow ein. Wenig später beginnen die Arbeiter, den schadhaften Fahrbahnbelag zu entfernen. In dem Ostseebad ist das eine bereits seit Längerem vorgesehene Maßnahme.

Für Bernd-Joachim Busecke – der 58-Jährige bewohnt in direkter Nachbarschaft ein Haus, vermietet vier Ferienwohnungen – kommen die Arbeiten völlig überraschend, wie er sagt. Schon schauen mürrische Feriengäste aus den Fenstern. Mit vollem Körpereinsatz will der Unternehmer die Arbeiten verhindern, stellt sich kurzentschlossen vor die Arbeitsgeräte.

Anzeige

Menschenauflauf am Morgen

Schnell kommt es in der Morgenstunde zu einem kleinen Menschenauflauf. Die Polizei trifft ein, ebenso eine Mitarbeiterin des Amtes Darß/Fischland und einige Anlieger. Am Ende handelt sich Bernd-Joachim Busecke eine Anzeige der Polizei wegen seines Verhaltens ein. Er selbst will den Betrieb wegen der unangekündigten Arbeiten seinerseits anzeigen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Kommune hat einen langen formalen Weg beschritten, um die Sanierung der Fahrbahn der Bushaltestelle endlich in Angriff nehmen zu können. Sogar einen Unfall aufgrund der schadhaften Fahrbahn hatte es gegeben. Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) bedauert den holprigen Baubeginn.

Furcht vor Regressforderungen

Die Feuerwehr war informiert, schließlich ist die für die Arbeiten gesperrte Straße Hauptzuwegung zum Rettungszentrum. Auch das Busunternehmen des Kreises wusste von der Reparatur der Haltestelle. Am frühen Nachmittag schrauben Mitarbeiter des Verkehrsbetriebes eine Ersatzhaltestelle zusammen.

Anwohner, damit auch Vermieter von Ferienunterkünften, erhalten keine Hinweise auf den Baubeginn. Das bestätigt Bauleiter Udo Amtsberg auf Nachfrage. Das sei auch nicht Teil des Auftrags gewesen – und muss auch nicht zwingend erfolgen, handele es sich doch um eine Reparatur, nicht um Straßenbau. Die Vermieter dagegen fürchten Minderungen und Regressforderungen.

Freude über schnelle Reparatur

Laut Bauleiter ist die Straßensperrung um 7 Uhr aufgebaut worden. Eine halbe Stunde darauf beginnen die Arbeiten. Beantragt ist die Vollsperrung bis zum 21. August. Das muss aber nicht die reguläre Bauzeit sein. Im Amt Darß/Fischland wird auf eine Fertigstellung noch bis zum Wochenende gehofft.

Während der Prerower Bürgermeister froh ist, dass die Gefahrenstelle schnell beseitigt wird, pochen Bernd-Joachim Busecke und seine Frau Babette auf mehr Rücksicht auf die durch die Corona-Krise gebeutelten Vermieter von Ferienunterkünften. Die Löcher hätten erst einmal provisorisch geschlossen werden können. Im Winter sei genug Zeit, die Sanierung vorzunehmen.

Berufsverbot durch Verwaltung?

Zeit ist eine Vokabel, die im Wortschatz der Buseckes derzeit häufig vorkommt. Die Corona-Krise hat die Zeit zum Geldverdienen durch die Vermietung von Ferienunterkünften deutlich reduziert. Die Baustelle quasi vor der Tür mache es unnötig schwer, Gewinne zu erzielen.

Und dann ist da noch die Verwaltung, die „mir ein Berufsverbot ausgesprochen hat“, wie es der Inhaber eines Sanitär- und Heizungsbetriebs in Berlin empfindet. Denn neuerdings bringt der Unternehmer Snacks aus einem Verkaufswagen an Frau und Mann. „De lütt Eck“ ist das jetzt ansprechend wirkende Ensemble betitelt. Kopfschütteln im Amt Darß/Fischland.

Zwischen-Aus für „De lütt Eck“

Zu Pfingsten wurde der Verkaufswagen eröffnet, „mit allen Genehmigungen und Konzessionen“. Doch zwei Wochen darauf kommen Vertreter des Ordnungsamtes, bemängeln Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Gäste. Der Verkaufswagen wird rund einen Meter von der Zufahrt zu der Bushaltestelle entfernt, es werden die bis dahin verwendeten Pylonen durch eine feste Sicherung ersetzt – und schon können im „De lütt Eck“ wieder Fischbrötchen genossen werden.

„Wer aber“, fragt Bernd-Joachim Busecke, „will das direkt neben einer Baustelle tun?“ Hatte das Versetzen und die erforderlichen amtlichen Zustimmungen schon Wochen gedauert, sieht er den Geschäftserfolg nun akut in Gefahr. „Ich habe mein Geschäft schützen wollen“, konstatiert Bernd-Joachim Busecke – die Kommune Bürger und Gäste.

Von Timo Richter