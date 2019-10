Prerowerin feiert den 100. Geburtstag

Prerow

Dass sie nicht mehr lesen kann, empfindet Gretchen Scharmberg als größte Einschränkung. Dabei gucken hellwache Augen hinter der Brille hervor. Doch die Buchstaben in Büchern und Zeitungen sind für sie inzwischen zu klein geworden. Trotzdem verfolgt sie aufmerksam das Geschehen in Prerow. Heute feiert Gretchen Scharmberg ihren 100. Geburtstag.

Seit vielen Jahren steht die Seniorin in ihrem Haus in Prerow fast ganz selbstständig ihren Mann. Längst ist der Gatte gestorben, nur noch eine Schwester der damals acht Kinder lebt noch. Gretchen Scharmberg kocht, wäscht und heizt selbst. Am liebsten mit Kohle.

Kritik

Jetzt ist der alte Herd wieder im Einsatz, es dauert ein bisschen, aber ein Feuer kann Gretchen Scharmberg immer noch entfachen. Den Elektroherd lässt sie links liegen. „Mit dem Feuer wird es schön warm“, sagt sie und legt gleich ein paar Hölzer nach. Und wenn es sein muss, wuchtet sie einen riesigen Topf auf die heißen Platten, um die Wäsche zu machen. „So wie früher“, sagt Gretchen Scharmberg bestimmt. Damals sammelte sie „Kienäpfel“, um Feuer zu machen.

Dabei lebt sie überhaupt nicht in der Vergangenheit. Aufmerksam verfolgt sie die Entwicklungen in dem Ostseebad, in dem sie seit ihrem 16. Lebensjahr zu Hause ist. Verschiedene Bauprojekte bringen die Seniorin zur Weißglut. Ein Neubau im historischen Zentrum, ein anderer in der Bergstraße –“unmöglich“, wettert Gretchen Scharmberg. Die neuen Häuser seien „entsetzlich“, gehörten nicht hierher. Den Verantwortlichen, die solche Bauten erlaubten, würde sie gerne einmal persönlich die Meinung sagen.

Doch im Allgemeinen begrüßt sie die Entwicklung, die das Ostseebad Prerow in der Vergangenheit genommen hat. Zufrieden zeigt sie sich mit dem Ausbau der Straßen. So schön es ist, dass alles „nach und nach“ gemacht werde, so sehr ärgert sich Gretchen Scharmberg über die lange Zeit, die solche Projekte dauern. „Die kommen einfach nicht raus aus de Tüffeln.“

Heimweh

Aber auch in der Vergangenheit ist Gretchen Scharmberg erinnerungsmäßig aktiv. In Ferdinandshof wird sie geboren. „Acht-Klassen-Schule, dann die Einsegnung“, sind für sie die Vorbereitung auf das Leben. Dann absolviert sie ein sogenanntes „Landjahr“, verunglückt aber während der Zeit. Ein Knie macht ihr zu schaffen. Wochenlang in verschiedenen Abschnitten liegt sie damals im Krankenhaus Ueckermünde. Damals arbeiten die Doktoren noch anders. „Gretchen, hast du genug zu essen?“, hört sie immer wieder von ihrem Arzt. Solange sie noch Treppen steigen könne, gelange sie in die Vorratskammer“, ist die Antwort.

Danach hilft sie bei einem Onkel auf dessen Hof in Heinrichshof aus. Aber täglich 50 Hühner auf Eier zu tasten, das ist „nicht mein Ding“. Zurück zu Hause findet sie mithilfe ihres Vaters eine Stelle im Hotel Deutsches Haus in Prerow. Sie arbeitet dort, ist „Mädchen für alles“. Am schlimmsten ist die Leerung der „Pisstöpfe“, „das war wirklich eklig“. Und dann kommt noch das Heimweh dazu.

„Scheiß-Krieg“

Aber rasch lernt Gretchen Scharmberg andere Mädchen in ihrem Alter kennen. Obwohl damals Tanz erst ab 21 Jahren erlaubt war, gibt es in Prerow Vergnügen auch für junge Menschen. Dabei lernt sie ihren späteren Mann kennen. „Wir waren damals beide 16 Jahre alt.“

Es folgen die Verlobung, dann die Heirat. Das Jahr 1941 wird geschrieben. Der hohe Schnee verhindert eine Heirat in der Seemannskirche. Verlegt wird die Zeremonie in die einstige Bahnhofsgaststätte der Schwiegereltern. Kein einfaches Unterfangen, während der Kriegsjahre muss die Verdunkelung gewahrt werden. Und zwei Tage nach dem „Ja“ muss der Mann in den Krieg ziehen. 14 Monate soll es dauern, bis Gretchen Scharmberg ihren Mann wiedersieht. Ein „Scheiß-Krieg“, schimpft sie. Und wieder hat sie Angst, „die Welt sieht böse aus“.

Zwei Kinder wird Gretchen Scharmberg zur Welt bringen. Der Sohn ist tot, die Tochter wird zur Feier heute da sein. Bürgermeister René Roloff wird einen Blumenstrauß überreichen. Und mit wachen Augen wird sie weiter die Entwicklung des Ostseebades verfolgen.

Über den Autor

Von Timo Richter