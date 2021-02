Prerow

Sie liebt die Kälte, sie hat in einer Band gesungen und Gitarre gespielt und sie steht auf klassische englische Literatur – Alia Rimatzki studiert zudem Wirtschaftspädagogik in Rostock und findet das alles „ziemlich cool“. Erst im vergangenen Jahr ist die 19-Jährige mit ihren Eltern nach Prerow gezogen. Ihre Herkunft aus Franzburg findet sie nicht gerade toll, verschweigt sie aber nicht.

Musik macht die Studienbeginnerin nur noch zum Hausgebrauch, wie Alia Rimatzki sagt. Vorbei sind die Zeiten, als sie in einer Schülerband in Stralsund in die Saiten ihrer Akkustik-Gitarre griff und dazu sang. Nicht vorbei ist ihre Liebe zu den Werken englischsprachiger Autoren. Da gebe es natürlich viel mehr als nur Willian Shakespeare.

Gerne unterwegs

Wenn die aktuellen Corona-Beschränkungen wieder fallen, macht sich die Neu-Prerowerin auf den Weg. Erklärtes Traumziel der Studentin ist Island. „Ich mag es kalt“, sagt sie. Überhaupt ist sie gerne unterwegs, derzeit durch die Pandemie aber sehr eingeschränkt.

Von Timo Richter