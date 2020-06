Tourismus - Auf See und an Land: Prerows künftiger Kurdirektor hat in seinem Leben schon viel erlebt

Der Dierhäger Friedrich J. Schweitzer tritt den Job zum Juli an – und begleitet den derzeitigen Kurdirektor Lothar Jaeschke bis zum Jahresende. Der Neue ist in seinem Berufsleben schon viel rumgekommen.