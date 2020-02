Probleme mit Jugendlichen in Ribnitz: „Hilf- und Ratlosigkeit bei allen Beteiligten“

Ribnitz-Damgarten

Ein Jugendsozialarbeiter soll helfen, die Probleme mit Jugendlichen in Ribnitz-Damgarten, vornehmlich auf dem Ribnitzer Markt, in den Griff zu bekommen. Während ihrer Sitzung am Mittwochabend stimmten die Stadtvertreter dafür, in den anstehenden Diskussionen über den Haushalt der Stadt für dieses Jahr zu prüfen, ob und wie eine solche Stelle finanzierbar ist.

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales hatte den Antrag eingebracht, mindestens eine halbe Stelle für einen Jugendsozialarbeiter zu schaffen. „Es gibt dringenden Handlungsbedarf“, sagte Tino Leipold (Die Unabhängigen), Vorsitzender des Jugendausschusses der Stadtvertretung. Es werde jemand gebraucht, „der da hingeht, wo es kracht, jemand, der handelt, jemand, der zu den Problemstellen geht“, so Leipold weiter.

Sicherheitsdienst zeigt Wirkung

Nach wie vor gibt es immer wieder Beschwerden von Anwohnern des Ribnitzer Marktplatzes. Vermüllung und Krach sind die häufigsten Ärgernisse. Immer wieder kommt es auch zu Sachbeschädigungen auf dem Markt, unter anderem auf den öffentlichen Toiletten neben der Tourist-Info. Anfang der Woche stellte Ingo Woyczeszik, Leiter des Sachgebietes Ordnungsangelegenheiten in der Stadtverwaltung, die ersten Erkenntnisse des Sicherheitsdienstes vor, der seit November an den Wochenenden auf dem Marktplatz im Einsatz ist.

Nahezu jeden Tag, an dem die Wachleute im Dienst sind, wurden Verstöße registriert. Dennoch zeige die Präsenz des Sicherheitsdienstes laut Ingo Woyczeszik Wirkung. „Die Jugendlichen nehmen den Sicherheitsdienst wahr. Platzverweise erkennen sie an. In letzter Zeit ist es ruhiger geworden“, so Woyczeszik. In der Regel wird der Markt an den Wochenenden von 21.30 bis 3.30 Uhr kontrolliert, teilweise auch früher, teilweise auch in zivil. 2300 Euro kostet der Einsatz des Sicherheitsdienstes die Stadt im Monat.

Gesprächsrunde mit Anwohnern

Geplant ist nun eine Gesprächsrunde mit Anwohnern des Marktplatzes, die dann die Situation aus ihrer Sicht schildern können. Ein Schritt, den auch Marco Stoll, Leiter des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers, begrüßt. „Bisher hat sich der Fokus sehr auf die Jugendlichen konzentriert. Sinnvoll wäre es, ein Gesamtbild der Lage zu erstellen“, so Stoll. Die Erkenntnisse der Polizei, die des Sicherheitsdienstes, die Sichtweisen der Jugendlichen und der Anwohner sollten zusammengetragen werden, um dann Maßnahmen zu ergreifen, die von allen Beteiligten getragen würden. „Es ist extrem wichtig, dass jeder beteiligt ist“, so Stoll.

Denkbar sei in einem weiteren Schritt dann die Anpassung der Marktsatzung der Stadt oder der Sicherheits- und Ordnungssatzung der Stadt. Infrage käme laut Marco Stoll, auf dem Markt ab einer bestimmten Uhrzeit ein Alkoholverbot zu erlassen.

Ein Jugendsozialarbeiter könne ein weiterer Baustein sein. Es gebe laut Tino Leipold in der Verwaltung keinen Ansprechpartner für dieses Thema. „Es besteht bei allen Beteiligten Hilf- und Ratlosigkeit“, so Leipold. Es müsse eine Schnittstelle geschaffen werden zwischen den Jugendlichen, der Verwaltung, den Anwohnern, der Polizei und den Schulen.

Zweifel an Jugendsozialarbeiter

Zweifel äußerten die Stadtvertreter Jens Stadtaus ( CDU) und Helge Eggersmann (Grüne) sowie Bürgermeister Frank Ilchmann. „Die Probleme tauchen ab 24 Uhr auf. Da wird ein Jugendsozialarbeiter nicht zur Verfügung stehen“, meinte Stadtaus. Laut Ilchmann und Eggersmann werde es schwierig, überhaupt jemanden für diesen Job zu finden.

„Es muss jemanden mit Sachverstand geben, der sich dieser Probleme annimmt“, sagt Tino Leipold (Die Unabhängigen), Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales Quelle: Privat

„Es muss jemanden mit Sachverstand geben, der sich dieser Probleme annimmt“, sagt dagegen Tino Leipold. Dafür solle Geld im Haushalt eingeplant werden. Ob der Jugendsozialarbeiter dann direkt bei der Stadt angestellt wird oder ob die Leistung extern vergeben wird, soll die weitere Diskussion in den Ausschüssen und in der Stadtvertretung ergeben.

Ein Projekt liegt derweil weiter auf Eis. Nach wie vor ist der Jugendtreff in der ehemaligen Bummi-Krippe an der Klosterwiese geschlossen. Erst im November waren dort Jugendlichen Räume zur Verfügung gestellt worden, um einen Treffpunkt abseits des Marktes zu schaffen. Immer wieder wurde dort jedoch randaliert. Vor etwas mehr als zwei Wochen zogen die Verantwortlichen die Reißleine.

