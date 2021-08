Projekt „Schatzküste“: So soll der Natur bei Ribnitz auf die Sprünge geholfen werden

Ribnitz-Damgarten

Voraussichtlich in ihrer Sitzung im Oktober werden die Stadtvertreter darüber entscheiden, ob Ribnitz-Damgarten beim Projekt „Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste“ mitmacht. Eine entsprechende Beschlussvorlage werde durch die Verwaltung vorbereitet, kündigte Guido Keil vom städtischen Bauamt in der Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses an.

Hintergrund: Um die biologische Arten- und Landschaftsvielfalt zu erhalten, sollen im Rahmen dieses Projektes zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. In deren Zentrum steht die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger Biotopverbundsysteme. Solche großräumig zusammenhängenden, strukturreichen Lebensraumnetze fördern die Artenvielfalt, eine ungestörte Tierwanderung sowie natürliche Ausbreitungs- und Wiederbesiedelungsprozesse vieler Arten in der in großen Teilen bereits ausgeräumten Kulturlandschaft.

Die Biotopverbundsysteme bestehen aus großen Kernflächen und Vernetzungselementen. Dazu sollen zum Beispiel durch die Wiederherstellung von Kleingewässern und Söllen sowie von Küstenniedermooren „Biodiversitätstrittsteine“ geschaffen werden.

Projektgebiet ist 121 000 Hektar groß

„Durch diese Vielfalt unterschiedlicher Strukturen soll die Landschaft wieder kleinräumiger gestaltet werden. Damit können vielen früher heimischen Pflanzen und Tieren selbst in den durch Verinselung und Nutzungsintensivierung geprägten Landschaften gute Lebensgrundlagen“ geboten werden, heißt es seitens des Bundesamtes für Naturschutz. Und nicht zu vergessen: Solche Naturräume laden die Menschen auch zum Verweilen und Genießen ein.

Das Projektgebiet ist 121 000 Hektar groß und erstreckt sich vom Westen Rostocks über Ribnitz-Damgarten und Fischland-Darß-Zingst sowie die Insel Hiddensee bis hin zur Boddenlandschaft Westrügens. Es ist gekennzeichnet durch lagunenartige Windwatt- und Flachwasserbereiche, riesige Kranichrastplätze, Moore und Küsten- und Erlenwälder. Die Region war vor einigen Jahren als einer von 30 „Hotspots der biologischen Vielfalt“ in Deutschland ausgewählt worden.

Um die Biotopvernetzung hinzubekommen, setzen die federführende Ostseestiftung und ihre Partner auf die Mitarbeit von Kommunen, Landwirtinnen und Landwirten sowie vielen weiteren Akteurinnen und Akteuren. Zu den Kommunen, zu denen die Stiftung bereits die Fühler ausgestreckt hat, gehört Ribnitz-Damgarten.

Vorhaben soll bis 2026 umgesetzt werden

Er finde es grundsätzlich gut, wenn Ribnitz-Damgarten bei diesem Projekt, bei dem es um den Erhalt der geschützten, aber eben oft gefährdeten Küstenlebensräume geht, als Partnergemeinde mitmachen würde. Das habe er auch so Dr. Sabine Grube von der Ostseestiftung bei ihrem Besuch im Ribnitzer Rathaus deutlich gemacht, informierte Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) die Mitglieder des Ausschusses. Das Gemeinschaftsprojekt wird unter Federführung der Ostseestiftung von den Naturschutzverbänden WWF, Nabu MV, Bund MV, der Kranichschutz Deutschland gGmbH, der Succow-Stiftung, dem Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft sowie der Uni Greifswald umgesetzt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verwirklicht werden soll das Vorhaben bis 2026. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,4 Millionen Euro. Die Ostseestiftung beteiligt sich mit einem Anteil in Höhe von 250 000 Euro. Diese wird im Herbst ein Büro mit den Planungen beauftragen. Das, was dann an Ergebnissen vorliegt, soll mit den jeweiligen Partnerkommunen besprochen werden, informierte Guido Keil in der Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses weiter. „Wir als Stadt würden für diese Planungen nichts zu zahlen haben“, sagte er weiter. Spannend werde es dann, wenn es an die Umsetzung gehe.

Im Oktober könne man mehr sagen, ergänzte Thomas Huth und betonte am Ende dieses Tagesordnungspunktes noch einmal, dass man einer Vernetzung von Biotopen aufgeschlossen gegenüberstehe.

Von Edwin Sternkiker