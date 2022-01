Protest mit falschen Zahlen: Stimmungsmache mit Fake-News

Ribnitz-Damgarten

Von einer sachlichen Auseinandersetzung zum Bernsteinresort auf Pütnitz hat sich die Bürgerinitiative, die gegen das Projekt ist, offenbar längst verabschiedet. Den Eindruck der Sachlichkeit konnte man zu Beginn des Protestes zumindest noch haben. Schließlich war der Ursprungsgedanke der Unterschriftenliste der BI, eine Umgehungsstraße für Damgarten vor Baubeginn des Bernsteinresorts zu realisieren. Gegen das Vorhaben an sich war man demnach scheinbar nicht.

Doch schon damals stellte sich schnell heraus, dass das tatsächliche Motiv ist, das Projekt zu verhindern. Und das offenbar mit allen Mitteln. Da werden Gespräche mit Stadtpolitikern verfälscht wiedergegeben. Da werden Gästezahlen im Internet veröffentlicht, die jeglicher Grundlage entbehren. Da werden ehrenamtliche Kommunalpolitiker ohne Anhaltspunkt unter Korruptionsverdacht gestellt. Und jetzt wird mit Fake-News Stimmung gemacht. Das ist schon lange nicht mehr nur schlechter Stil.

In Zeiten, in denen online, vor allem in sozialen Netzwerken, wie Facebook, alles ungeprüft behauptet und verbreitet werden kann, finden die vermeintlichen Wahrheitsblasen mittlerweile offenbar den Weg in die Realität. Wo der Satz „Das glauben wir nicht!“ ein Argument und keine Meinung ist, muss offenbar zwanghaft die eigene, subjektive „Wahrheit“ vermeintlich bewiesen werden, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass es auch anders sein könnte. Das hat mit demokratischer, offener und kritischer Debatte nichts mehr zu tun.

Von Robert Niemeyer