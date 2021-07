Protest vor Freier Schule in Prerow: Neuer Träger in den Startlöchern?

Prerow

Gibt es neue Entwicklungen im Streit zwischen dem Darßer Bildungszentrum und der Gemeinde Prerow um die Kündigung des Mietvertrags für das alte Schulgebäude? Während einer neuerlichen Demonstration vor dem Schulgebäude gegen die Entlassung von insgesamt zwölf Beschäftigten, die meisten Lehrer, spricht der künftige stellvertretende Schulleiter Martin Schramm von einem Urteil des Landgerichts Stralsund – und von möglichen Kooperationen mit anderen Trägern.

Der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) spricht von einer ganz nah bevorstehenden Lösung. Es gebe Verhandlungen zum Übergang an einen neuen Träger. Wunschkandidat der Kommune war in der Vergangenheit der Internationale Bund (die OZ berichtete).

Der künftige stellvertretende Schulleiter Martin Schramm zitiert den Geschäftsführer der Semper-Gruppe, Rüdiger Lorch, wonach es Kooperationsgespräche mit anderen Trägern geben sollte. Quelle: Timo Richter

Gericht bestätigt Kündigung – Semper kündigt Berufung an

Hintergrund: Die Kommune hatte der Semper-Gruppe den Mietvertrag zur Nutzung des alten Schulgebäudes gekündigt. Dagegen war die Schulträgerin juristisch vorgegangen. Die Richter des Landgerichts urteilten zugunsten der Gemeinde. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht.

Der Geschäftsführer der Semper-Gruppe als Trägerin des Darßer Bildungszentrums, Rüdiger Lorch, lässt während der Kundgebung mitteilen, dass „wir dieses Urteil nicht so einfach akzeptieren. Wir nutzen als verantwortungsvoller Träger des Darßer Bildungszentrums die rechtlichen Möglichkeiten komplett aus und werden daher gegen dieses Urteil in Berufung gehen.“

Kooperationsgespräche nicht ausgeschlossen

Rüdiger Lorch geht aber weiterhin davon aus, dass es möglich sei, das neue Schuljahr am Schulstandort in Prerow zu beginnen und zu beenden. So jedenfalls zitiert Martin Schramm, seit einem Jahr an der Schule tätig, eine Erklärung Rüdiger Lorchs.

Die Fenster des alten Schulgebäudes sind mit Protestplakaten verklebt. Quelle: Timo Richter

Aber, und das ist neu: „Dabei schließen wir zum Wohle der Schule nicht aus, auch für Kooperationsgespräche mit interessieren Trägern zur Verfügung zu stehen, die aufgrund ihrer Aufstellung das Darßer Bildungszentrum inhaltlich, strukturell und kommunikativ unterstützen könnten.“ Die Semper Gruppe sieht es Rüdiger Lorch zufolge als Verpflichtung an, das Darßer Bildungszentrum als Einheit von Grundschule und weiterführender Schule mit gymnasialer Oberstufe zu erhalten.

Viele Eltern glauben weiter an Erfolg der Freien Schule Prerow

Auf dem Vorplatz der Schule macht sich derweil Unmut Luft. Katja Elste, Mutter von zwei Kindern in der Schule, ruft dazu auf, zum Wohle der Kinder Brücken zu bauen. Es gebe trotz der aktuellen Probleme – dazu gehören unter anderen der Entzug für den Betrieb einer gymnasialen Oberstufe sowie ein massiver Schwund von Schülern – Eltern, „die an einen Erfolg der Freien Schule Prerow glauben“. Manche Eltern hatten ihren Kindern untersagt, sich an dem Protest zu beteiligen, sie fürchteten eine Instrumentalisierung der Kinder.

Deutlicher im Vergleich zu seiner Vorrednerin wird dagegen Volker Zorr. Der Lehrer für Deutsch und Latein hat in der Vergangenheit 25 Schülergenerationen zum Deutsch-Abitur geführt. Er selbst hat aus für ihn unverständlich Gründen die Kündigung erhalten, jüngst noch ein Hausverbot obendrein. Er sprach außerhalb des Schulgeländes zu etlichen seiner Schützlinge und deren Eltern.

Gekündigter Lehrer kämpft weiter für Erhalt der Schule

Hauptkritikpunkte Volker Zorrs nach Übernahme der Schulträgerschaft durch die Semper-Gruppe sind mangelnde Diskussionsbereitschaft, ein zunehmendes Klima der Angst sowie eine überbordende Bürokratie. Selbstkritisch fügt er an, dass es heute unverständlich sei, wie lange die Lehrer die Veränderungen mitgetragen beziehungsweise hingenommen hätten. Und an die Kinder gerichtet: „Es ist entsetzlich, dass eure Wünsche und Träume inhaltlich überhaupt kein Thema waren.“

Weil er Hausverbot hat, sprach der gekündigte Lehrer Volker Zorr außerhalb des Schulgeländes. Quelle: Timo Richter

Die Politik in Schwerin fordert der geschasste Pädagoge auf, den richtigen Leuten in Prerow mal auf die Finger zu klopfen. Trotz der Querelen bekennt Volker Zorr: „Ich will meine Schule zurück.“ Gemeinsam mit den Eltern und Schülern wolle er um den Erhalt dieser Schule kämpfen. „Ihr seid uns nicht egal“, ruft er unter reichlich Applaus den Schülerinnen und Schülern zu. René Roloff erklärt, „die Schule in Prerow ist sicher“.

