Pruchten: Diebe stehlen Material und Geräte von Baustelle

Pruchten

Diebe haben auf dem Gelände einer Baustelle in der Straße Zum Schacht in Pruchten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ihr Unwesen getrieben. Die Täter entwendeten Baumaterialien, so unter anderem mehrere Meter Abflussrohre, Holzbalken sowie Zaunfelder nebst dazugehörige Pfosten. Nach Polizeiangaben sind die Täter auch in einen Baucontainer eingedrungen und haben aus diesem diverse hochwertige Arbeitsgeräte entwendet. Der Gesamtschaden beträgt zwischen 25 000 und 30 000 Euro.

Wie die Polizei weiter informierte, hat der Diebstahl in der Zeit zwischen dem 4. und 24. November stattgefunden. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann und möglicherweise Personen- oder Fahrzeugbewegungen in dieser Zeit beobachtet hat, wende sich bitte unter der Telefonnummer 038231/6720 an die Polizei in Barth.

Von es