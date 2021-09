Pruchten: Was aus den Plänen vom Wasserwanderrastplatz geworden ist

Pruchten

Pruchten hat mit kleinem Hafen Großes vor: So titelt die OSTSEE-ZEITUNG im April 2016 – vor fünfeinhalb Jahren. Die Pläne für den idyllisch gelegenen Hafen am Barther Strom sind schon zu dem Zeitpunkt nicht neu. Schon da schwirren Ideen für das Kleinod in den Köpfen von Bürgermeister Andreas Wieneke, Gemeinderatsmitgliedern und Investoren.

Das war einst geplant

Dank eines neuen Stegs – ein verlängerter Steg in Y-Form, der in den Barther Strom ragt – können insgesamt rund 30 Boote im Pruchtener Hafen anlegen, wo es sogar ein Sanitärhäuschen gibt. In Hausbooten genießen Touristen ihren Urlaub in dem Ort nahe der Vinetastadt Barth und er Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Kurz: Der Ort hat dank der umfangreichen Umgestaltung des Hafens an touristischer Attraktivität gewonnen.

Sichtbar getan hat sich nichts. Fast meint man, die Pläne seien in Vergessenheit geraten, die Ideen als Hirngespinste abgetan. Dem ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil: Es scheint, als nehme das Projekt jetzt Fahrt auf. Auch wenn es mittlerweile einen nicht ganz so großen Umfang hat wie einst vorgesehen.

Das ist von den Plänen geblieben

Aus dem geplanten Y-Steg ist ein normaler, gerader, rund 58 Meter langer Steg mit 25 Liegeplätzen geworden. Ein Sanitärhaus wird errichtet, die Slipanlage erneuert. Nur Hausboote wird es (erstmal) nicht geben. „Auch wenn das Interesse noch da ist“, wie der Pruchtener Bürgermeister sagt. Aus dem beschaulichen Hafen wird ein Wasserwanderrastplatz. „Und das ist mit Hausbooten nicht vereinbar“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Nichtsdestotrotz ist er froh, dass nach vielen Jahren der Planung nun tatsächlich Bewegung in die Sache kommt.

Kürzlich hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (Stalu) als zuständige Behörde für die nötige Naturschutzgenehmigung sein Okay zum Projekt „Hafenausbau zum Wasserwanderrastplatz“ gegeben. Jetzt sei das Landesförderinstitut gefragt, wie Andreas Wieneke berichtet. Denn die Gemeinde hofft natürlich auf finanzielle Unterstützung durch das Land.

Umgestaltung des Hafens wird wesentlich teurer als ursprünglich gedacht

Obgleich Wieneke aktuell nicht sagen könne, mit welchen Kosten die Gemeinde rechnen muss. „Die letzte Kostenschätzung für das Projekt ist zwei, drei Jahre her. Da lagen wir bei etwa 850 000 Euro. Am Anfang der Planungen waren es rund 600 000 Euro“, berichtet Wieneke. Er gehe nicht davon aus, dass man in Anbetracht der gestiegenen Preise für Baumaterial heute noch mit der jüngsten Kostenschätzung rechnen kann.

Die Aufstellung der genauen Kosten ist nun Aufgabe des Planungsbüros. Wieneke hofft, dass eventuell noch in diesem Jahr die Förderzusage aus Schwerin kommt und alsbald mit dem Umbau begonnen werden kann. Der jetzige Steg ist aus den 80er-Jahren, berichtet der Bürgermeister. Er soll ersetzt werden durch eine komplett neue Steganlage, die eine Stahlpfahlgründung mit aufgesetzten Stahlrahmen und dem abschließenden Stegbelag erhält. Die Anbindung erfolgt über eine Rampe an den vorhandenen massiven Fangedamm. Außerdem werden 33 Reibe- und Achterpfähle mit einem Durchmesser von 20 cm eingebracht.

Kritik am Bund wegen schlechter Gewässerunterhaltung

Mit der Erneuerung der Slipanlage soll dann auch das Hafenbecken etwas vertieft und „der Schlamm herausgeholt werden“, wie Wieneke sagt. „Allerdings müsste die gesamte Fahrrinne bis nach Barth ausgebaggert werden. Die letzte Baggerung hat es vor rund 30 Jahren gegeben und die wurde noch nicht mal komplett durchgeführt. Hier sollte mal der Bund seinen Pflichten nachkommen“, kritisiert das Oberhaupt der Gemeinde. Für Häfen würden Millionen ausgegeben werden, aber kaum ein Euro für die Unterhaltung der Gewässer beziehungsweise Fahrrinnen, bemängelt er.

Von Anja Krüger