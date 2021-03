In der Gemeinde Pruchten erhalten aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr jetzt das umgangssprachlich sogenannte Stiefelgeld – eine Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze. Allerdings ist die Zahlung an eine Bedingung geknüpft. In Barth wird das Thema kommende Woche diskutiert.