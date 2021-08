Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Mit einem Korso am Freitagnachmittag hat das jährliche Ostblock-Fahrzeugtreffen auf der Halbinsel Pütnitz begonnen. Etliche Damgartener hatten es sich auf dem Gehweg in Höhe des Hafens gemütlich gemacht. Auf einem Klappstuhl sitzend und ein Getränk in der Hand ließen sie die Fahrzeuge, die zu Zeiten des Ostblocks gebaut wurden, an sich vorüberziehen. So mancher von ihnen schwelgte in Erinnerungen. Häufig war der Satz zu hören: „Guck mal, den hatte ich auch mal!“

Schlichtweg begeistert waren Gerd und Walpurga Nobis. Seit sieben Jahren leben sie in Saal. Gerd Nobis erzählt, er sei SR 2, Berliner Roller und ES 250 gefahren. Und später auch Wolga. Der gehörte allerdings nicht ihm, sondern war ein Betriebsauto des ehemaligen VEB Federnwerk Karl-Marx-Stadt. „Damit habe ich den Chef gefahren.“ Um so mehr freute es ihn, dass im Tross auch ein Wolga zu sehen war.

Schwelgen in Erinnerungen

In Erinnerungen schwelgte auch Kerstin Brehmer aus Magdeburg. Sie macht mit der ganzen Familie derzeit Urlaub in Saal. Und da haben sie die Aktivitäten auf der Halbinsel Pütnitz natürlich mitbekommen. Sie waren dem Hinweis ihres Vermieters gefolgt und haben sich den Fahrzeugkorso am Ribnitzer Hafen angesehen. „Das war schon sehr cool.“ Früher hatte die Familie auch einen Trabant und später einen Wartburg. Am späten Nachmittag erreichte der Tross dann das Ostseebad Dierhagen.

Ein wichtiges Thema bei der Ausfahrt war die Sicherheit. Sie fand wie bereits in 2019 unter Auflagen statt. Es war festgelegt worden, dass weder Pkw noch Mopeds noch Motorräder zwischen zwei Lkw fahren dürfen. Grund für diese Festlegung: Bei der Ausfahrt 2018 hatte es einen schweren Unfall gegeben. Ein zwischen zwei Lastern fahrender Trabant war von diesen zerdrückt worden, zwei Frauen erlitten schwere Verletzungen. Auf dem Veranstaltungsgelände hatte Cheforganisator Frank Müller-Meinke alle Hände voll zu tun, dass die Fahrzeuge vor Beginn des Korsos geordnet aufgereiht waren, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten.

Das Programm am Sonnabend und Sonntag

Und so sieht das weitere Programm des Ostblock-Fahrzeugtreffens aus: Zu den Höhepunkten gehört die große Fahrzeugparade am Sonnabend, 28. August, vor der Halle 1. Sie beginnt um 11 Uhr. Und es wird auch an beiden Tagen, jeweils von 10 bis 18 Uhr, wieder Technikshows sowie Mitfahrmöglichkeiten mit dem Lkw Typ Ural und Schützenpanzern vom Typ BMP geben.

Für die kleinen Besucher steht die Kindereisenbahn bereit. Für gute Stimmung sorgt die Band Ostrocker. Sie hat bei der Abendveranstaltung für die aktiven Teilnehmer am Sonnabend ihren Auftritt. Die fünf Musiker spielen Titel von Silly, Karat, Berluc, City, Pankow, Rockhaus, Puhdys, Elektra u. a.. Weiterer Höhepunkt am Sonnabend ist ein Feuerwerk. Das wird 23.45 Uhr mitten auf dem Ribnitzer See von einem Ponton aus gezündet werden. Eine Händlermeile, wo man das ein oder andere Ersatzteil finden kann, wird es in diesem Jahr ebenfalls wieder geben, sie wird allerdings wegen Corona kleiner als sonst ausfallen.

Während des Ostblock-Fahrzeugtreffens sind auch die drei Hallen des Technik-Museums geöffnet. In der Halle 1 sind militärische Radfahrzeuge ausgestellt, in der Halle 2 werden zivile Fahrzeuge gezeigt, neben Personenkraftwagen unter anderem Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. In der Halle 3 werden den Besuchern militärische Kettenfahrzeuge und Flugtechnik präsentiert.

Noch ein Hinweis: Für die aktiven Teilnehmer und Tagesbesucher gilt die 3G-Regel. Heißt: Auf das Gelände kommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet (aktuelle Testbestätigung) ist.

Von Edwin Sternkiker und Timo Richter