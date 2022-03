Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Giftgasmunition auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz? Bisher gebe es dafür keine Bestätigung, sagte der Ribnitz-Damgartener Bauamtsleiter Heiko Körner in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten am Dienstag, auf der er über den Arbeitsstand zur Munitionsbergung informierte. Damit reagierte er auf eine Frage von Ausschussmitglied Ann-Kristin Behm. Sie erinnerte daran, dass Steffen Lott in der Einwohnerfragestunde in der Sitzung der Stadtvertreter im Januar dieses Jahres einen entsprechenden Hinweis gegeben habe und wollte wissen, ob man dem nachgegangen ist.

Lott sprach in der Stadtvertretersitzung von „großen Mengen Giftgas“, die in dem Planungsbereich lagern sollen. Die Kampfstoffe sollen von Peenemünde sowohl nach Pütnitz als auch nach Kiel transportiert worden sein. Man habe diesen Hinweis sehr ernst genommen und sofort an die Gutachter weitergegeben, sagte Körner. Diese hätten gemeinsam mit dem Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern und dem Munitionsbergungsdienst Schleswig-Holstein recherchiert. Auch wenn es bisher keine Bestätigung für das Vorhandensein von chemischen Kampfstoffen auf dem Gelände gebe, „bleiben wir an dem Thema dran“, informierte Körner weiter.

Ein „Steckbrief“ für jede Verdachtsfläche

Was generell das Thema Munitionsbergung betrifft, so liegen jetzt die ersten Ergebnisse vor. Mit den entsprechenden Arbeiten wurden Experten von drei Gutachterbüros beauftragt, die bereits viele Erfahrungen mit der Sanierung von ehemaligen Truppenübungsplätzen haben. Sie werteten unter anderem in Archiven historische Quellen aus. Weitere Informationen lieferte luftgestütztes Laserscanning. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur großflächigen Erfassung von Höheninformationen der Erdoberfläche. Aus dem so erzeugten digitalen Geländemodell lassen sich zum Beispiel Bombentrichter aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges sichtbar machen, die auf aktuellen Luftbildern durch die Vegetation nur sehr schwer oder gar nicht mehr zu erkennen sind. Die Laser-Scans lieferten aber auch Hinweise auf vergrabene Munition, Schrott oder auch Müll.

Dieses Schild macht bereits am Eingang zum ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz auf Gefahren im Boden aufmerksam. Vor allem aus dem Übungsbetrieb und aus der Flugabwehr sind hier Munitionsreste zu erwarten. Quelle: Edwin Sternkiker

Insgesamt seien 29 Kampfmittelverdachtsflächen ermittelt worden, die es in einem nächsten Schritt zu untersuchen gilt, informierte Körner in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten.

Für jede einzelne Verdachtsfläche wurde ein „Steckbrief“ erstellt. Welche Informationen diese enthalten, das erläuterte der Bauamtschef am Beispiel der Kampfmittel-Verdachtsfläche 4. Dabei handelt es sich um eine Flakstellung /Verteidigungsanlage östlich des Technik-Museums, direkt am Ufer des Ribnitzer Sees.

Neben der Angabe zur Lage finden sich in dem Steckbrief auch Hinweise zur Nutzungsdauer (etwa 1940 bis 1945) und die aktuelle Nutzung (Technik-Museum) sowie zur Flächengröße (8872 Quadratmeter). Weiterhin findet sich der Hinweis auf potenzielle Kampfmittel. Im Falle der ehemaligen Flak-Stellung werden Flakmunition, Bordwaffen und Infanteriemunition genannt. Für das weitere Vorgehen besonders wichtig sei der Punkt Gefährdungsabschätzung, so Körner.

Halbinsel über Jahrzehnte militärisch genutzt

Die große Anzahl der Verdachtsflächen überrascht nicht, denn die Halbinsel Pütnitz war seit den 1930er Jahren Militärstandort. Die Wehrmacht ließ dort 1935 einen kombinierten Land- und Seeflugplatz für die Ausbildung von Piloten errichten. Seit 1952 nutzte die Rote Armee das riesige Areal als militärische Einsatzbasis. Der Flugplatz Pütnitz, der nach der Übernahme durch die Rote Armee die Ortsbezeichnung Damgarten erhielt, war von 1953 bis 1993 Standort des Stabes der 16. Gardejagdfliegerdivision und von 1954 bis 1994 Standort des 773. Jagdfliegerregiments und gehörte zu den wichtigsten Militärbasen der Roten Armee in der DDR.

Eine große Herausforderung sei auch der Rückbau, erläuterte Heiko Körner weiter. „Bevor allerdings Gebäude und Anlagen abgerissen werden können, müssen Materialproben genommen und untersucht werden, um dann die Entsorgungstechnologie festlegen zu können.“ Um die Ausschreibung dieser Arbeiten vorzubereiten, sei man dabei, eine Liste mit all den Gebäuden und Anlagen zu erstellen, die abgerissen werden sollen.

Abschließend betonte der Bauamtsleiter: „A und O für die Entwicklung dieser Fläche ist die Munitionsbergung und die Altlastensanierung. Sie gehen allem anderen voraus.“

Von Edwin Sternkiker